Le plus beau "short" de l'été

On le dit vraiment "accro" aux chiffres comptables et financiers des sociétés, un vrai "junkie". Il donne même un cours à Yale sur l’histoire de la fraude financière. Dans un récent entretien au Financial Times, il confie d'ailleurs que nous sommes dans un "âge d’or pour la fraude", en raison de l’enthousiasme parfois débordant de certains investisseurs et du contrôle laxiste de certains régulateurs – la preuve avec Wirecard.