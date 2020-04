Le plus grand ETF sur le pétrole fait déraper le cours du baril

Le prix du pétrole américain a plongé de plus de 25%. Le United States Oil Fund doit remanier son portefeuille pour des raisons réglementaires, ce qui secoue le marché.

Nouvelle journée mouvementée pour les contrats à terme sur le pétrole. Lundi, le cours du baril WTI plongeait de plus de 25% vers 18h et le prix du Brent lâchait plus de 10%.