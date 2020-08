Le portefeuille du débutant (1/3): le compte-titres, à choisir avec précaution

Pour se constituer un portefeuille de placement, un compte-titres ouvert chez un courtier peut simplifier la tâche de l’investisseur. A l’heure actuelle, l’ouverture d’un compte-titres demande à peine quelques clicks de souris. Les banques et les courtiers en ligne comme Bolero, Keytrade et BinckBank en proposent un, assortis ou non de frais de garde et de frais de dossier pour les titres de portefeuille. D’un organisme à l’autre, ces frais vont de zéro à plusieurs centaines d’euros en fonction de la valeur et le type des titres investis, une somme qui n’est pas négligeable pour les investisseurs débutants. Argenta et les courtiers en ligne ne prélèvent aucun frais de garde, ce qui n’est pas le cas pour les autres banques belges. Les fonds sont toutefois exempts de frais de garde partout.