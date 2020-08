Le portefeuille du débutant (2/3): les titres, à choisir raisonnablement

Après l’ouverture d’un compte-titres, l’investisseur se retrouve confronté à un vaste choix entre les obligations, les actions, les fonds, les ETF (fonds indiciels) et les produits dérivés. Si l’investisseur choisit un courtier en ligne, il ne reçoit aucun conseil, et se retrouve livré à lui-même pour choisir ses titres. Des courtiers comme Keytrade par exemple mettent toutefois les classements des actions, fonds, ETF et dérivés les plus traités par ses clients sur leur site. Mais cela ne constitue en aucun cas un conseil d’achat pour les investisseurs. De plus, les obligations, dans le contexte actuel de taux au plancher, ne rapportent pas grand-chose, et cela pousse les particuliers à prendre davantage de risques pour obtenir un rendement supérieur à l’inflation.