Le portefeuille du débutant (3/3): Attention aux produits risqués

Le Forex, les cryptomonnaies et tous les titres avec effet de levier ont causé beaucoup de pertes chez les investisseurs non avertis.

Dans l’univers des titres disponibles pour les investisseurs, certains sont beaucoup plus risqués que d’autres. Des investisseurs sont pourtant attirés par ces produits, que l’on trouve seulement chez certains courtiers. Aux États-Unis, un événement tragique a récemment frappé le courtier Robinhood, très populaire auprès des jeunes investisseurs. Alex Kearns, âgé de 20 ans, a mis fin à ses jours après avoir découvert un solde négatif de 730.000 dollars sur son compte-titres ouvert chez le courtier. Il avait réussi à emprunter un million de dollars pour investir dans des options. En Belgique, aucun courtier ne peut permettre à un client de se retrouver dans une telle situation. Chez Keytrade, Steven De Backer, sales director, souligne que "les options ont toujours un effet de levier, c'est inhérent au produit." Le client doit avoir l'argent provisionné sur son compte, ajoute-t-il.

De manière générale, l'effet de levier assorti aux produits les plus risqués peut se retourner contre l'investisseur. Car il est très difficile d'anticiper les mouvements de marché.

Forex et cryptomonnaies, attention

Les cryptomonnaies, qui pour rappel, ne sont pas proposées par des courtiers en ligne ni par des banques supervisés par la FSMA, le régulateur belge des marchés financiers , ont également gagné en popularité ces dernières années. Mais la volatilité de ces monnaies virtuelles ont provoqué beaucoup de pertes pour les particuliers qui ont misé sur celles-ci au moment où le bitcoin a touché un sommet historique 20.089 dollars le 17 décembre 2017. Depuis, le bitcoin évolue à 11.478 dollars, soit 43% en dessous de son niveau le plus élevé. En outre, des investisseurs se sont retrouvés face à des courtiers frauduleux. Car la FSMA et le SPF Economie ont reçu beaucoup de plaintes de consommateurs qui croyaient pouvoir investir dans les cryptomonnaies et qui se sont en réalité fait arnaquer.