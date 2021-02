Le potentiel de hausse du Bel 20 stabilisé autour de 7%...

Les cours des composantes de l’indice Bel 20 ont affiché une progression moyenne de 2% durant le mois écoulé , alors que le nombre de valeurs en hausse ont égalé le nombre de celles en baisse, avec une amplitude des progressions qui a donc très largement dépassé celle des baisses. Galapagos (-14%) et AB InBev (-7%) ont été les principaux reculs, contre des hausses de 34% pour Argenx, de 10% pour Sofina et de 6% pour ING .

Compte tenu des hausses de cours et de l'appréciation des objectifs de prix des analystes, le potentiel de progression des valeurs du Bel 20 est resté relativement stable, autour de 7%.

Gagnants et perdants

AB InBev a bénéficié de plusieurs révisions favorables au niveau de ses objectifs sur le mois écoulé, notamment chez Bank of America, Goldman Sachs ou Investec. En dépit des hausses, les analystes estiment que la croissance devrait rester inférieure à celle de ses concurrents, ou que les producteurs de spiritueux doivent être actuellement préférés en raison de l’évolution moins défavorable des cours pour certaines matières premières.

Aedifica a reçu une vague de nouveaux avis favorables de la part de courtiers (ING, Berenberg, Morgan Stanley) qui ont commencé à suivre le groupe immobilier, suite à l’internationalisation de l’activité et la taille critique atteinte par le groupe . Les analystes notent par exemple la réserve financière qui devrait permettre de poursuivre sa croissance durant les prochains trimestres, ou le potentiel de consolidation du secteur des maisons de retraite au niveau européen.

Umicore a été de loin le groupe le plus entouré sur le mois écoulé, les analystes remontant massivement leur objectif en raison de la bonne tenue des cours pour les métaux précieux et de perspectives en amélioration pour les ventes de voitures électriques dans le cadre des grands plans de relance mis en place un peu partout dans le monde. Berenberg, HSBC, UBS, KBC Securities, Degroof Petercam; Bernstein ou Morgan Stanley ont ainsi remonté (parfois significativement) leur objectif. À noter toutefois que Bank of America est passé en position vendeuse durant le mois en raison d’attentes moins favorables que les autres courtiers sur les pressions concurrentielles dans la production de cathodes.