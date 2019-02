Le potentiel de hausse du Bel 20 sur un an passe sous les 15%

Les cours ont progressé et les objectifs de cours des analystes financiers se sont repliés, avec pour conséquence une réduction significative du potentiel.

Depuis la mi-janvier, les cours de 16 des 20 composantes du Bel 20 se sont appréciés de 2,4% en moyenne, avec des hausses significatives notamment pour Argenx (+ 13%), ING (+ 8%) ou Aperam (+ 6%). Dans le même temps, Telenet (-5%) et Umicore (-4%) ont été les seules valeurs à plonger fortement dans le rouge.

Dans l’ensemble, le potentiel moyen s’est fortement contracté pour repasser sous la barre des 15%, même s’il reste encore neuf sociétés affichant un potentiel supérieur à 20%, bpost ayant la marge de progression la plus importante (près de 40%).

Gagnants et perdants

Aperam a été particulièrement entouré sur le mois écoulé, les analystes ajustant leurs prévisions à un contexte de marché qui ne sera pas favorable à l’évolution bénéficiaire en 2019 au vu des pressions sur le cours de l’acier inoxydable. Les objectifs ont été ajustés à la baisse chez SocGen, Goldman Sachs et Kepler Cheuvreux, tandis que Morgan Stanley a donné un premier avis neutre sur le titre.

Umicore a subi de nombreuses révisions négatives, avec une baisse d’avis (vers une position vendeuse) chez Barclays, tandis que de nombreux courtiers (KBC Securities, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Liberum, UBS, Berenberg) se sont contentés de descendre leur objectif. Si les analystes restent généralement optimistes sur les perspectives de croissance à long terme, ils soulignent également que l’année en cours risque d’être moins favorable, avec notamment une maintenance plus longue que prévu pour le haut-fourneau d’Hoboken.

Cofinimmo a enregistré plusieurs révisions favorables de ses objectifs (notamment de Degroof Petercam, Kepler Cheuvreux ou ING), les analystes appréciant la stratégie de croissance dans le secteur des maisons de repos qui a permis à la direction de pointer vers une augmentation future du dividende pour la première fois depuis plus de dix ans.

ING a été particulièrement entouré suite à l’annonce de résultats supérieurs aux attentes, avec un avis relevé à l’achat chez SocGen et des objectifs remontés légèrement chez Crédit Suisse, Morgan Stanley, UBS, RBC ou Kepler Cheuvreux. Les analystes soulignent généralement les progrès dans la restructuration et l’amélioration rapide des fonds propres. Du côté de KBC , les révisions ont été plutôt orientées à la baisse, avec des objectifs descendus chez Kepler Cheuvreux, Crédit Suisse, UBS, Goldman Sachs ou Morgan Stanley. L’évolution des marchés financiers devrait jouer négativement pour le résultat de l’année en cours, cette activité représentant une proportion plus importante du résultat par rapport aux concurrents.