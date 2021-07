Le prix de certains métaux pourrait encore grimper

Le redressement économique a profité à un grand nombre de métaux précieux et industriels , dont les cours se sont littéralement envolés depuis le dernier trimestre 2020, dans la foulée de l'annonce de la disponibilité de vaccins efficaces. Certains métaux comme le cuivre , le nickel , le palladium ou le minerai de fer se négocient actuellement à des niveaux historiquement élevés.

Pas que la Chine

Mais l' évolution favorable des cours durant les derniers mois est également liée à la transition énergétique dans nos économies occidentales . L'industrie des énergies renouvelables ou celle des voitures électriques est très gourmande pour certains métaux, comme le nickel, le cuivre, l'argent ou le platine. Pour Tanja Kusterer, gestionnaire de fonds chez MainFirst, "l'évolution de la mobilité électrique a un impact direct sur la demande pour les matières premières, car une voiture électrique contient presque trois fois plus de cuivre qu'un véhicule équipé d'un moteur à combustion interne , tandis que des métaux tels que l'argent, le nickel et le platine sont utilisés de manière intensive pour les batteries électriques . Les investissements mondiaux dans les panneaux solaires augmentent encore davantage la demande de ces métaux. Celle-ci ne devrait pas diminuer dans les années à venir."

Déficit de l'offre

La demande pour certains métaux pourrait donc s'avérer plus résistante que par le passé, même si le ralentissement chinois constituera un frein au potentiel de hausse pour certains métaux durant les prochains mois. À moyen terme, certains métaux vont souffrir d'un déficit structurel de l'offre, en raison d'un manque d'investissements durant les précédentes décennies, et resteront très demandés dans le cadre des programmes de relance et de la transition énergétique.