Le professeur est "bullish"

Jeremy Siegel, 74 ans, est une personnalité écoutée à Wall Street. Ce professeur de finance à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie est l’auteur d’un best-seller boursier, "Stocks for the long run" où il démontre tout l’intérêt d’investir sur le marché boursier pour le long terme. Le professeur Siegel est "bullish" (haussier) pour la Bourse américaine et il n’a pas peur de le dire. "Il est très possible que les indices américains touchent de nouveaux plus hauts cette année", souligne celui qui est également conseiller pour la firme WisdomTree Investments, spécialisée dans les Exchange traded funds (ETF), les fonds indicés.