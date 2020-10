Le rally boursier ne décélère pas en Europe

La tendance a été principalement alimentée par les espoirs de reprise économique et les discussions d'un vaste programme de soutien aux États-Unis . Après avoir jeté un coup de froid en début de semaine en annonçant un gel des négociations entre républicains et démocrates jusqu'aux résultats de l'élection présidentielle, Donald Trump a fait marche arrière jeudi en assurant qu'il y avait de "bonnes chances" qu'un compromis soit annoncé prochainement.

Il a d'ailleurs appelé le Congrès à voter rapidement un plan de soutien de 25 milliards de dollars pour le secteur aérien. Ce qui a fait s'envoler les compagnies aériennes en bourse des deux côtés de l'Atlantique. En Europe, le compartiment du voyage et des loisirs affiche ainsi la meilleure performance sectorielle avec un bond de 8,78% sur la semaine. International Airlines Group (IAG) a grimpé de 13,14% à la Bourse de Londres et Lufthansa de 13,81% à Francfort.

Il faut dire que ces entreprises souffrent particulièrement de la crise sanitaire et économique. La compagnie aérienne britannique EasyJet (+4,68% sur la semaine) a annoncé jeudi qu'elle pourrait enregistrer sa première perte annuelle de son histoire. Le groupe table sur une perte avant impôts comprise entre 815 et 845 millions de livres pour son exercice qui s'est terminé le 30 septembre. Un résultat pire qu'attendu par les analystes (794 millions).

Rumeurs de fusions dans le secteur bancaire

Les investisseurs ont également réagi aux nombreuses annonces de fusions et acquisitions. Notamment du côté du secteur bancaire qui a pris 4,91% cette semaine. Lundi, les groupes espagnols Unicaja (+7,03%) et Liberbank (+9,70%) ont confirmé discuter d'une éventuelle fusion en vue de créer la cinquième banque d'Espagne avec plus de 100 milliards d'euros d'actifs et une capitalisation boursière cumulée d'environ 1,7 milliard d'euros.