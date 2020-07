Le rally sur l'or n'est pas prêt de s'arrêter

Journée historique pour l'or qui a établi un nouveau record. Et à en croire de nombreux observateurs, le seuil de 2.000 dollars l'once est à portée de main.

Time to shine. Le cours de l’or a effacé, ce lundi, son précédent record vieux d’une dizaine d’années en atteignant 1.944,71 dollars l’once au milieu de la nuit. Ce qui représente une hausse d’environ 28% depuis le début de l’année .

Certains experts - à la Bank of America notamment - vont jusqu'à prédire un cours à 3.000 dollars en 2021.

Les raisons de ce rally sont connues: les incertitudes économiques liées à la pandémie du Covid-19, le regain des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, la politique monétaire ultra-accommodante des banques centrales et l’affaiblissement du dollar qui en découle. "Vous ne pourriez tout simplement pas trouver plus parfait enchaînement d’événements favorables à l’or", estime Steve Dunn, responsable ETF chez Aberdeen Standard Investments.