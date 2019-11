Le rendement belge à 10 ans repasse en territoire positif

C'est une nouvelle hautement symbolique. Les taux d'intérêt reviennent petit à petit en territoire positif en Europe, portés par un climat général plus rassurant et des politiques monétaires attendues sans grand changement.

Ce n'était plus arrivé depuis des mois. Le rendement des obligations d'Etat belges à 10 ans est repassé en territoire positif en fin de matinée ce jeudi, aux alentours de +0,01%, pour la première fois depuis juillet 2019. Il avait touché un plus bas historique le 15 août dernier, à -0,391%, avant de progressivement remonter la pente.

En soi, l'évolution de l'OLO (Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie) n'est pas si exceptionnelle puisque l'ensemble des taux européens reprennent de la hauteur . Son équivalent français est ainsi passé de -0,026% en début de journée à +0,012% actuellement. Le Bund allemand voit aussi son taux d'emprunt à 10 ans progresser (de -0,319% à -0,28%). " On a probablement touché un plancher en août ", indique Bernard Keppenne, économiste en chef de CBC Banque.

Les taux resteront bas à moyen terme

Si l'on pourrait ne plus connaître une période de taux négatifs en Europe, faut-il pour autant espérer une forte hausse des rendements obligataires à moyen terme? Non, répond Bernard Keppenne. "On va rester avec des taux bas pendant encore longtemps". La BCE a en effet prévenu lors de sa dernière conférence qu'elle maintiendra sa politique monétaire accommodante aussi longtemps que nécessaire.