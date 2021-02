Le retour d'une star déchue

Avec son look de rugbyman, Neil Woodford ne doute de rien. Après la liquidation de son fonds de placement en 2019 en raison de placements hasardeux, le voici qui annonce son retour dans le monde de la gestion dans un entretien au Telegraph. Un retour qui provoque la fureur des investisseurs qui ont perdu de l’argent dans l’aventure. Ceci alors que l’on attend toujours les résultats de l’enquête du régulateur britannique sur cette débâcle.

Woodford sera le chief investment officer de Woodford Capital Management, qui veut se concentrer sur le secteur biotech et s’adresser cette fois uniquement aux professionnels .

Basé à Oxford, Neil Woodford, 60 ans, était considéré comme une star de la gestion de fonds en Grande-Bretagne. Il avait même été baptisé l'oracle d'Oxford. Mais durant l’été 2019, les choses se sont gâtées pour cet ancien gestionnaire d'Invesco. Son fonds Woodford Equity Income a dû être gelé après d'importants retraits d'argent de la part d'investisseurs inquiets. En cause: des placements qui ont mal tourné dans des sociétés non cotées (private equity). En octobre 2019, Woodford a été éjecté de son propre fonds, qui a ensuite été liquidé. En tant que régulateur, la Financial Conduct Authority (FCA) a été pointée du doigt par de nombreux observateurs. La FCA était dirigée à l’époque par Andrew Bailey, aujourd’hui gouverneur de la Banque d’Angleterre.