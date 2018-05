Le retour de l'incertitude en Italie plombe à nouveau les marchés

Avec la perspective de nouvelles élections législatives en Italie, le taux à dix ans du pays a atteint son plus haut niveau en près de trois ans. L’écart avec le taux allemand a doublé et la Bourse de Milan a perdu 10% en moins d’un mois. La crise affecte aussi l’euro, tombée à 1,16 dollar pour la première fois en plus de six mois.

L’incertitude et les marchés ne font jamais bon ménage. Cela s’est à nouveau vérifié lundi: la Bourse de Milan a chuté à cause de la crise politique en Italie. Le pays se dirige tout droit vers de nouvelles élections législatives, ce qui inquiète les investisseurs parce que les derniers sondages indiquent un renforcement du vote pour la Ligue, parti d’extrême droite qui veut en finir avec la rigueur budgétaire.

1,16 $ Lundi, l’euro est tombé à 1,16 dollar, ce qui ne s’était plus produit depuis le 9 novembre 2017.

Or, l’Italie est endettée à hauteur de 130% de son PIB (produit intérieur brut). Dès que ses perspectives budgétaires se détériorent, les prêteurs exigent des intérêts plus élevés pour lui faire crédit, afin de couvrir le risque qu’ils prennent. Ainsi, lundi, sur le marché secondaire, où s’échangent les obligations gouvernementales, le taux du titre italien qui arrive à échéance dans dix ans a dépassé 2,7% en cours de séance, ce qui n’était plus arrivé depuis le 29 juin 2015.

L’agence d’évaluation financière Moody’s a tenu compte d’une possible dégradation des finances de l’Italie. Elle a placé la note du pays sous surveillance en vue d’une dégradation. Moody’s attribue pour le moment une note "Baa2" à l’Italie, soit l’équivalent d’une cote de 12/20. Les agences S&P et Fitch la notent également à ce niveau actuellement.

Effet sur l’euro

La dégradation des cours des obligations italiennes, présentes en quantité dans les bilans des banques du pays, a pesé sur les cours des institutions financières. Intesa Sanpaolo a chuté de 3,24%, UniCredit a abandonné 3,83%, Banco BPM a plongé de 6,58%, etc. La méfiance grandissante des investisseurs envers l’Italie a aussi affecté – bien que dans une moindre mesure – d’autres secteurs. En conséquence, l’indice MIB de la Bourse de Milan est passé en dessous de 22.000 points, son plus bas niveau en deux mois.

"Vu les résultats probables des futures élections, la crise italienne va encore peser sur l’euro dans les prochains mois." Bernard Keppenne Chef économiste de CBC

L’indice italien avait culminé à plus de 24.500 points début mai. À l’époque, il était plus performant que les autres grands indices nationaux. Mais depuis son sommet, le MIB a chuté de 10% en moins d’un mois. Il est désormais quasiment inchangé cette année.

Mais l’impasse politique italienne a des conséquences plus larges sur les marchés financiers. Cette crise ravive aussi les craintes pour la stabilité de la zone euro. Sur le marché des changes, l’euro a reculé à 1,16 dollar lundi après-midi, une situation inédite depuis le 9 novembre 2017. Il s’agit bien d’une décote de la monnaie unique européenne et non d’une montée du billet vert car, quand on compare ces deux devises face au franc suisse, on constate qu’au cours des deux dernières semaines, l’euro a perdu plus de 3% face à la monnaie helvétique, tandis que le dollar n’a cédé que 0,9%.

"Vu les résultats probables des futures élections, la crise italienne va encore peser sur l’euro dans les prochains mois", prévoit Bernard Keppenne, chef économiste de CBC.

Stabilité, selon JP Morgan

Les inquiétudes envers la zone euro se manifestent aussi sur le marché obligataire où, parallèlement à la tension des taux italiens, on observe un repli des investisseurs vers les obligations les plus sûres, telles que le Bund allemand à dix ans, dont le taux est tombé à 0,34% lundi en fin d’après-midi, une première depuis le 19 décembre 2017. "Les craintes causées par l’Italie et peut-être aussi l’Espagne (où une motion de défiance à l’égard du gouvernement doit être soumise au vote vendredi, NDLR) ont conduit les investisseurs à vendre les obligations du sud de l’Europe et à acheter des Bunds allemands", constate Frank Vranken, chef stratégiste chez Puilaetco Dewaay.

Les obligations italiennes risquent-elles d’être davantage attaquées sur les marchés dans les prochains jours? JP Morgan se montre rassurante à cet égard en rappelant que la Banque centrale européenne continuera à acheter des obligations de la zone euro, dont du papier italien, jusqu’en septembre en principe et certainement au-delà en pratique. "Un autre facteur qui pourrait limiter la volatilité dans le marché obligataire italien est le niveau relativement faible de dette publique détenue par des non-résidents, indique la banque d’affaires. Seuls 36% de la dette publique de l’Italie sont détenus par des étrangers, ce qui est significativement plus faible qu’ailleurs en Europe: les étrangers détiennent 56% de la dette allemande, 61% de la dette française et 50% de la dette espagnole. Ca peut signifier que la volatilité dans les taux obligataires italiens sera quelque peu tempérée par la stabilité de l’investissement domestique."