Le revirement des banques centrales a porté les Bourses

Il peut sembler injuste que les Etats-Unis et la Chine - les deux protagonistes de la guerre commerciale - affichent les meilleurs résultats boursiers des six derniers mois. Le reste du monde se console avec la perspective d’un nouvel assouplissement monétaire.

Un monde sans force gravitationnelle dans lequel tout augmente. C’est ainsi que Philippe Gijsels, stratège en chef chez BNP Paribas Fortis, décrit les marchés financiers actuels. Ces six derniers mois ont parfaitement illustré sa vision. Au niveau mondial, les actions ont viré au vert tandis que les obligations et l’or n’étaient pas en reste. Même si la dernière hausse des actions a suivi "l’expérience de mort imminente" de la fin 2018, explique Philippe Gijsels. Ce bain de sang boursier a clairement montré aux banquiers centraux que les marchés n’étaient pas prêts à digérer le resserrement monétaire annoncé.

Le virage à 180 degrés des banquiers centraux fut aussi le véritable "game changer" du premier semestre, estime Koen Maes, stratège en investissement du gestionnaire de patrimoine Candriam. "La rapidité et la force avec laquelle les banques centrales sont passées d’une politique stricte fin 2018 à une stratégie de stimuli est du jamais vu. Pour la banque centrale américaine (Fed), la différence par rapport au taux directeur attendu atteint au moins 1,5 point de pourcentage: de 3 à 4 hausses de taux prévues (de chacune 0,25%, NDLR) fin 2018, elle est passée à 2 à 3 baisses de taux attendues."

La raison de ce revirement est d’après Koen Maes tout aussi remarquable. "Ce n’est pas une réaction à un changement de la réalité économique, car l’économie a évolué comme prévu au cours du premier trimestre. La Fed a surtout réagi aux turbulences constatées sur les marchés financiers et à l’énorme baisse des estimations du marché en matière d’inflation. Dans la zone euro également, les anticipations en matière d’inflation sont retombées à des niveaux sans précédent."

Concrètement, les marchés ne croient plus que les banques centrales maintiendront à court terme leur objectif d’inflation de plus ou moins 2%. Pour aller à l’encontre de cette perception, la Fed et la BCE (Banque centrale européenne) ont de nouveaux stimuli en perspective, et laissent même entendre qu’une inflation supérieure à 2% serait temporairement tolérée.

Vincent Juvyns, stratège de marché chez JPMorgan Asset Management, se pose des questions sur ce revirement monétaire. "La Fed semble avoir quelque peu perdu le contrôle. La banque centrale devrait orienter les attentes du marché, mais alors que l’économie s’en est encore assez bien sortie, la Fed cède aux marchés en promettant de nouvelles baisses de taux. Sur un plan strictement économique, je ne trouve pas qu’une baisse des taux soit utile. Même si elle peut se justifier vu que l’objectif en termes d’inflation n’est pas encore atteint et que les indicateurs économiques sont en train de se détériorer."

Quid du résultat difficilement prévisible du nouveau tour de stimuli monétaires? Presque tous les actifs financiers ont affiché des cours en hausse. La perspective d’un prolongement de la période de taux bas a poussé encore davantage les investisseurs à rechercher du rendement.

"Au début de l’année, les investisseurs étaient sous-investis dans toutes sortes de classes d’actifs. Si quelque chose commence à bouger, les gens se précipiteront, surtout si les banques centrales apportent leur soutien", estime Koen Maes. Dans ce climat, Philippe Gijsels tient compte du risque de "melt-up", à savoir une hausse rapide des cours qui se termine souvent par une douloureuse correction. "Si les Bourses européennes augmentent encore de 5 à 6% et atteignent un record, tout le cash encore sur la ligne de touche pourrait rapidement être aspiré par le marché", estime Philippe Gijsels.

Chine et USA en tête

Les excellents résultats des actions au cours du premier semestre ont surpris Vincent Juvyns. "Le sentiment était plutôt pessimiste envers les actions, et nous étions également sous-pondérés. De plus, depuis le début de l’année, nous avons constaté des flux sortants des actions américaines et européennes. Mais le rachat d’actions propres par les entreprises (qui fait augmenter les bénéfices par action, NDLR) a soutenu les cours, en particulier aux USA."

Fin avril, les entreprises de l’indice américain S & P 500 annonçaient avoir déjà investi près de 300 milliards de dollars dans le rachat d’actions propres, soit autant que pendant l’année record 2018 à la même époque. En Europe, le rachat d’actions propres se trouve à nouveau à son plus haut niveau en plus de dix ans. Philippe Gijsels estime que les programmes de rachat se poursuivront tant que les taux resteront bas. Car il est tentant pour les entreprises de s’endetter à bon prix pour financer le rachat de leurs actions. Les acquisitions – en lieu et place de nouveaux investissements – resteront également intéressantes dans ce contexte.

La ruée américaine sur les rachats d’actions a également aidé les Etats-Unis à faire mieux que l’Europe. Le S & P 500 – converti en euros – a augmenté de 17,6% au cours des six premiers mois, contre 13,6% pour le Stoxx 600. La Bourse chinoise se porte aussi beaucoup mieux, avec une hausse de 28,3%, en réaction à la correction sévère de 2018. La conclusion quelque peu ironique, c’est que les deux protagonistes de la guerre commerciale – les Etats-Unis et la Chine – qui se battent à coups de barrières douanières, ont fait mieux que l’Europe.

L’explication est simple: "Les entreprises européennes dépendent davantage des exportations: plus de la moitié de leur chiffre d’affaires est réalisé en dehors de l’Europe. Pour les Etats-Unis et la Chine, les exportations ne représentent qu’un tiers. Résultat: ils sont moins pénalisés par la guerre commerciale qui pèse sur le commerce mondial", explique Vincent Juvyns.

Philippe Gijsels souligne le poids important des actions bancaires en Europe, un secteur où les taux très bas pèsent lourdement sur les résultats. Par exemple, le taux pénalisant de -0,4%, appliqué aux banques qui parquent leur surplus de liquidités auprès de la BCE, leur coûte chaque année 7,5 milliards d’euros. La Chine profite quant à elle de sa plus grande marge de manœuvre en matière d’assouplissement monétaire et budgétaire.

"La Chine est incontournable si vous investissez en actions, malgré le danger de bulle spéculative et le fait que son économie soit difficilement prévisible, estime Philippe Gijsels. Par ailleurs, la guerre commerciale offre un argument supplémentaire, parce qu’elle menace d’imposer au monde deux normes technologiques différentes dans des domaines comme la 5G: une américaine et une chinoise. Le reste du monde va devoir choisir. Et lorsque vous voyez les quantités d’argent que les Chinois y investissent, vous ne pouvez pas vous permettre, en tant qu’investisseur, de faire l’impasse sur la Chine. Dans le top 10 des plus grandes entreprises technologiques au monde sur la base de leur valeur boursière, on comptait quatre géants asiatiques fin 2018. On risquerait donc de passer à côté du nouveau Microsoft."

Composition du portefeuille

Alors que Philippe Gijsels opte pour un portefeuille d’investissement neutre – avec une concentration équilibrée sur les actions – Vincent Juvyns se montre plus prudent. Chez JPMorgan, les actions sont sous-pondérées. "Suite aux hausses des cours du premier semestre, de nombreux éléments sont déjà intégrés dans les cours, comme si toutes les incertitudes allaient être résolues. De plus, il est difficile d’évaluer la croissance des résultats des entreprises. Parmi les actions, nous optons malgré tout pour les Etats-Unis et nous surpondérons la Chine. Nous sommes plus prudents envers l’Europe, même si l’on peut compter sur de généreux dividendes."

"Nous remarquons cependant que les actifs générant des revenus sont très recherchés par les investisseurs, poursuit Vincent Juvyns. En plus des actions à dividende, on trouve des obligations à haut rendement (spéculatives, NDLR), comme les obligations d’entreprises américaines et les obligations souveraines de pays émergents. Pour ces dernières, la baisse du dollar suite à l’assouplissement de la politique monétaire américaine est du pain bénit." JPMorgan constate aussi d’importants flux entrants dans ses fonds obligataires et peu d’entrées dans les fonds d’actions.

Chez Candriam, on se montre plus enthousiaste envers les actions. "Les actions ne sont pas exagérément chères, tant en termes absolus – avec des ratios cours/bénéfices ‘normaux’ – qu’en termes relatifs – par rapport aux obligations, explique Koen Maes. Nous ne nous attendons pas à une récession en 2019 et 2020 et encore moins à une baisse des bénéfices des entreprises. Dans ce contexte, les actions sont encore intéressantes aux niveaux actuels. À long terme, nous privilégions les Etats-Unis, à cause de leur solide position dans la technologie, un secteur qui doit servir de moteur à la croissance économique sous-jacente."

"Sur le plan des valorisations, l’Europe et les pays émergents sont également intéressants, avec certains secteurs bon marché, comme les banques européennes et les constructeurs automobiles, dont les cours devraient remonter dès que les incertitudes économiques seront levées. Nous sommes moins positifs envers le Japon et surtout le Royaume-Uni, où le risque de Brexit sans accord est trop peu intégré dans les cours", prévient Koen Maes.

Philippe Gijsels met lui aussi en garde, mais plutôt envers les marchés "hyper ventilés": " L’assouplissement monétaire attendu est déjà bien intégré dans les cours. Nous l’avons constaté par exemple à la faible réaction des marchés suite à l’annonce du président Trump qu’il avait annulé en dernière minute une attaque sur l’Iran."

"De plus, les marchés comptent sur la conclusion rapide d’un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis, mais la probabilité est faible d’obtenir à la fois un accord et une baisse des taux, poursuit Philippe Gijsels. L’aboutissement des négociations commerciales réduirait la nécessité de baisser les taux, sauf si Trump fait les choses dans le désordre. S’il attend la baisse des taux pour conclure un accord commercial, il atteindra les deux objectifs qu’il s’est fixés en vue de sa réélection en 2020."

Philippe Gijsels se montre par contre sceptique envers les FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et la maison mère de Google, Alphabet), car il estime qu’ils ont atteint leur valorisation maximale et devront au cours des prochaines années réaliser les énormes bénéfices qui sont déjà intégrés dans leurs cours. Plus globalement, la Bourse technologique Nasdaq devrait fluctuer autour des 8.000 points pendant quelques années, dans l’attente d’une véritable percée des nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle.

Obligations

Pour Koen Maes, la grande surprise des six derniers mois fut l’énorme hausse des obligations (et donc la baisse sensible de leur rendement, qui suit le chemin inverse du cours, NDLR). La cause? La baisse des attentes en matière d’inflation et le revirement total des banques centrales. "Mais le marché a des attentes élevées. Avec des taux oscillant aux alentours de 0% – et parfois même négatifs – sur les obligations souveraines européennes à dix ans, le marché obligataire ne s’attend pas à des taux à court terme positifs au cours des dix prochaines années", ajoute Koen Maes.

Candriam évite aussi les obligations souveraines – "les marges de manœuvre sont très étroites" – même si pour Koen Maes, les obligations sont encore utiles dans les portefeuilles en tant qu’instrument de diversification. "Lorsque les marchés deviennent nerveux, les investisseurs se ruent encore sur les Bunds allemands. Les obligations apportent de la stabilité aux portefeuilles. Les taux des obligations plus risquées sont encore intéressants, mais il faut pouvoir supporter les fluctuations."

Et l’or?

L’or profite pleinement des taux ultra-bas. Depuis la fin mai, son prix a augmenté de 10% pour se situer aujourd’hui à 1.400 dollars l’once. Le handicap de l’or – à savoir qu’il n’apporte aucun rendement – a en partie disparu face au rendement quasi nul des investissements à taux fixe, au point que Candriam a pour la première fois en dix ans réinvesti dans l’or. "Nous avons investi dans le métal jaune pour miser sur une hausse à court terme et en tant qu’instrument de diversification", explique Koen Maes.

Philippe Gijsels va encore plus loin: "Nous sommes au début d’une longue et forte hausse qui pourrait durer des années et propulser le prix de l’or à 1.900 dollars l’once." Toute baisse du dollar représente un coup de pouce supplémentaire, car l’or se négocie en dollars.

À plus long terme, Philippe Gijsels prend en compte ce que personne n’ose prédire: la hausse des taux et l’inflation, qui seraient une catastrophe pour les obligations.

Pour connaître le moment fatidique, Philippe Gijsels suit de près les "4 w": waves, wages, walls et wars.

"Par exemple, la dernière vague de baisse de l’inflation et de baisse des taux a commencé au début des années’80. Vu que les cycles de l’inflation durent de 30 à 40 ans, nous sommes proches du point de basculement."

Les "walls" sont en réalité les guerres commerciales, où les barrières douanières poussent les prix vers le haut.

Les "wars" sont de vraies guerres – avec une hausse des investissements dans la défense – qui sont clairement inflationnistes.

Les "wages" (salaires) constituent le facteur le plus important: ils représentent la part (en baisse) du gâteau économique qui revient aux travailleurs, ce qui alimente le populisme. Résultat: une pression croissante sur les autorités pour qu’elles stimulent leur économie grâce à des mesures budgétaires.

Même les économistes les plus respectés suggèrent qu’une hausse des investissements publics n’est pas une mauvaise idée avec des taux aussi bas. L’augmentation des déficits publics peut relancer l’inflation, même si cela implique que dans la zone euro, elle devra s’accompagner d’un assouplissement des règles en matière budgétaire.

Cela fait longtemps que les banquiers centraux demandent aux gouvernements de reprendre le flambeau. Qui aurait pu penser que les populistes seraient un jour leurs alliés?

