"Le risque de détenir des actions l'emporte sur le gain potentiel"...

Ce ne sont pas des économistes ni des analystes boursiers qui l’affirment. Mais des investisseurs légendaires américains, actifs pour la plupart d’entre eux sur les marchés boursiers depuis les années 1980. Eux, ce sont David Tepper, un ex de Goldman Sachs, Stan Druckenmiller , ancien stratégiste de George Soros, Paul Singer , co-CEO d’Elliott Management, et on en passe. Tous tiennent ce message: les niveaux auxquels la Bourse de New York est remontée ne sont pas tenables à court terme.

Une pause s’impose

Marchés toujours chers

"Étaler ses investissements"

Pour Jan Vergote, head of investment strategy chez Belfius, "on n’est pas sorti de l’auberge". Il n’exclut pas une baisse de 5 à 10% de Wall Street, ainsi qu’un regain de volatilité sur les marchés en Europe. Mais pourquoi alors encore s’intéresser aux actions si l’on s’attend à des mouvements de baisse? "Parce que", dit-il, "il n’y a pas d’autre alternative si l’on recherche du rendement et qu’il est difficile d’anticiper le moment où les marchés auront touché leur point bas". Le stratégiste conseille néanmoins la prudence. Il suggère d’étaler dans le temps ses investissements. On finira de la sorte par obtenir plus de visibilité de l’impact de la crise sur les bénéfices des sociétés.