Le risque turc provoque un pic de volatilité

Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine affectent le commerce mondial . Les commandes de l’industrie allemande ont reculé de 4% en juin, accusant leur plus forte baisse depuis janvier 2017. " L'incertitude globale qui s'accroît, notamment sur le commerce mondial, n'est pas propice à l'investissement. Les entreprises ne peuvent pas, ne veulent pas prendre des paris excessifs. ", souligne Philippe Waechter, chef économiste d'Ostrum Asset Management. Avec un recul de 1,97% sur la semaine, les producteurs européens de matériaux de base accusent une des plus fortes baisses des secteurs de l’indice boursier Stoxx 600.

Risque turc

Les actions des banques européennes (-2,23%) accusent un recul hebdomadaire encore plus marqué, en raison des craintes d’exposition de certains établissements de crédit au marché turc. Selon le Financial Times de vendredi, la Banque centrale européenne (BCE) est préoccupée par le risque que certains emprunteurs ne soient pas couverts contre la baisse de la livre turque.

La persistance des tensions diplomatiques entre la Turquie et la Chine a provoqué un effondrement de la livre turque. Vendredi, le plongeon s’est accéléré après l'annonce par Donald Trump d'une forte augmentation des droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés de Turquie aux Etats-Unis.

La livre a aussi souffert des commentaires du président turc Tayyip Erdogan qui a appelé les Turcs à la "lutte nationale" en échangeant leurs devises et leur or contre des livres turques et dit que ceux qui avaient déclaré une "guerre économique" à la Turquie trouveraient à qui parler. L’influence possible d’Erdogan sur la politique monétaire pèse sur les marchés. L’euro a chuté sous 1,15 dollar, à son plus bas depuis juillet 2017.