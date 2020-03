Le secteur aérien touché par l'interdiction des États-Unis

Le titre d 'Air France-KLM a figuré parmi les plus mal en point. Celui de Lufthansa a dégringolé. L'action du groupe IAG , propriétaire de British Airways, a sombré et comme celle d' EasyJet .

Ces valeurs sont parmi les plus exposées à la baisse drastique du tourisme en Europe et aux interruptions de certaines liaisons, imposées pour tenter de ralentir la propagation du nouveau coronavirus.

Nouveau coup dur

Le secteur subit un nouveau coup dur après la décision de Donald Trump de suspendre à compter de vendredi tous les voyages depuis l'Europe (à l'exception du Royaume-Uni) vers les États-Unis pour tenter d'endiguer la propagation du Covid-19 sur le sol américain. "L'interdiction américaine touche environ 3.500 vols par semaine et touchera plus durement Lufthansa, Delta et United Airlines ", a indiqué Daniel Roeska, analyste chez Sanford C. Bernstein. "Parmi les grosses compagnies européennes, IAG est moins exposée, car l'interdiction exclut la Grande-Bretagne et l'Irlande, source de 85% des vols transatlantiques d'IAG", a-t-il ajouté.