Le secteur automobile européen enclenche une vitesse

La revue hebdo des marchés financiers.

La semaine écoulée se termine par une progression des Bourses européennes. Encore une fois, le Bel 20 se distingue parmi les autres indices grâce cette fois-ci à la forte progression d’AB InBev, après celle de Galapagos la semaine précédente. L’indice a pris 2,26% alors que le Stoxx 600 a avancé de 0,93% en variation hebdomadaire. Le titre du brasseur belgo-brésilien s’est lui adjugé une hausse sur la semaine de 7,92%, se plaçant en tête du Bel 20.

L’action AB InBev, qui avait déjà bondi la semaine précédente en raison de la cession de la filiale australienne du groupe, a profité de la publication des résultats trimestriels. La société a indiqué des chiffres jugés solides par les analystes. Wim Hoste, analyste chez KBC Securities, relève qu’AB InBev a réitéré ses prévisions antérieures. "Il s’attend toujours à une forte croissance des revenus et de l’ebitda en 2019 avec une progression plus équilibrée des éléments entre les volumes et les produits par hectolitres." Depuis le début de l’année, le titre se fait mousser. Il a pris 56,72%.

"Les marchés attendaient un Draghi très accommodant."

Sur le marché élargi, Melexis s’est adjugé une hausse hebdomadaire de 6,94%. L’action a profité du rebond du secteur automobile, qui a signé la plus forte hausse (+ 3,66%) du Stoxx 600 sur la semaine écoulée. Le secteur a été porté par les bons résultats de Continental et Faurecia. Les deux sociétés ont pourtant revu à la baisse leurs prévisions. "Cette révision à la baisse des pronostics n’est pas une surprise et pourrait même être une source de soulagement", estime dans une note Pierre-Yves Quéméner, analyste automobile chez Mainfirst. "Que ça aille mal pour le secteur auto ne choque plus personne, relève de son côté Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets. La Bourse est à un point où des baisses de pronostics sont des déclencheurs d’achats et la réaction du marché pourrait être un indice que nombre de mauvaises nouvelles sont déjà incluses dans les cours."

La technologie à l’honneur

L’autre secteur en vue durant la semaine écoulée s’est avéré être le secteur technologique, qui a gagné 3,09% en variation hebdomadaire. Au sein du secteur, AMS a gagné 26,46%, après avoir annoncé réexaminer son offre en vue d’une acquisition d’Osram Licht et dit s’attendre à une poursuite de la reprise de la demande pour ses capteurs optiques au troisième trimestre. ASM International a pris 19,78% sur la semaine grâce à des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Les espoirs d’apaisement commercial ont également porté les secteurs sensibles au cycle économique comme l’automobile ou la technologie. Le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer accompagné de hauts fonctionnaires se rendra à Shanghai lundi pour participer à des réunions avec des responsables chinois, a rapporté l’agence Bloomberg.

Une BCE sans surprise

Les marchés d’actions ont été un peu affectés par la réunion de la Banque Centrale européenne (BCE) jeudi. Celle-ci n’a pas baissé ses taux d’intérêt, comme l’attendaient plusieurs analystes. Elle aurait créé une surprise, sinon. "Nous continuons de considérer que le risque d’une récession est plutôt faible, tout compte fait, a déclaré Mario Draghi, le président de la BCE. Nous continuons de voir des signes de résistance du marché du travail, qui continue de s’améliorer, mais il faut le reconnaître avec une dynamique de plus en plus faible." Il n’en fallait pas davantage aux investisseurs pour penser que, peut-être, les espoirs d’un assouplissement tous azimuts avaient du plomb dans l’aile. "Le marché attendait vraiment un Draghi très accommodant et il n’a pas vraiment tenu ses promesses sur ce plan, a expliqué Bas van Geffen, analyste quantitatif de RaboResearch. Il n’a pas été aussi explicite que le marché l’aurait souhaité."

La réaction des marchés a été surtout observée après le communiqué de la BCE et pendant le discours de Mario Draghi. L’euro a baissé initialement face au dollar avant de remonter. Mais il termine la semaine sur un recul de 0,94% à 1,11 dollar. Les taux longs obligataires sont eux descendus plus bas avant de remonter en positif temporairement. Le rendement du Bund allemand à dix ans est descendu sous le taux de dépôt de la BCE (-0,40%) avant de repasser en positif. Mais il a baissé à nouveau à -0,38% à la veille du week-end. Le taux belge à dix ans a lui aussi suivi le même mouvement. Il s’affiche à -0,062%.