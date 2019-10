Le secteur automobile se remet en piste en Europe

Si Michelin s’attend toujours, lui, à une progression de son bénéfice d’exploitation cette année, le fabricant de pneumatiques le doit principalement à des produits à marge plus élevée et à une politique de réduction des coûts. Pointant notamment la baisse de la demande dans les secteurs des transports, de l’industrie et du commerce, Pirelli dit craindre pour sa part une baisse de ses ventes de pneumatiques. Enfin, malgré ce qu’il avait affirmé au début de l’année, l’allemand Continental pressent aussi que la fin de son exercice restera capricieuse.

Cap sur la voiture électrique et autonome

Alors, la remontée des actions Faurecia et Valeo risque-t-elle d’être sans lendemain ? Pas nécessairement. Valeo, qui entrevoit une baisse de 6% de la production automobile en 2019, est bien affecté par la baisse de la demande pour ses produits traditionnels de la part de ses principaux clients. Mais cette baisse est en partie compensée "grâce à un mix clients et produits redevenu favorable et à l’entrée progressive en production de contrats dans les domaines des caméras et d’autres technologies de conduite autonome", explique le groupe.