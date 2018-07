Le secteur de l'eau, une source de performance

Pas moins de cinq fonds disponibles sur le marché belge investissent dans le secteur de l’eau, une ressource indispensable à la vie humaine dont la disponibilité devient de plus en plus problématique pour de nombreuses régions. Un récent rapport des Nations Unies pointe à ce titre que 6 milliards de personnes risquent de vivre dans des régions souffrant d’une pénurie d’eau pendant au moins un mois par an d’ici 2050, contre 3,6 milliards de personnes à l’heure actuelle.

"Même si ce secteur a été particulièrement défensif ces dernières années, la demande d’eau devrait progresser entre 8 et 10% durant les 20 prochaines années", indique Hubert Aarts. "Un axe principal de notre stratégie sera de viser les sociétés mettant au point des technologies visant à remédier au déséquilibre entre l’offre et la demande". Le fonds investira sur plusieurs segments du marché, notamment le traitement et le recyclage de l’eau, la distribution d’eau, l’entretien et la modernisation des infrastructures ou l’assainissement des eaux usées.