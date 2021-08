Le secteur des semi-conducteurs en forme olympique

Les résultats des entreprises ont à nouveau rythmé la semaine boursière, avec à la clé de nouveaux records pour les actions européennes. L'indice Stoxx 600 a atteint un sommet historique dès lundi avant de monter encore plus haut de jour en jour, pour finir la semaine à 469,97 points, soit une progression hebdomadaire de 1,78%. Il s'agit de la meilleure semaine de l'indice des plus grandes capitalisations européennes depuis le 12 mars.

Dans les meilleures performances hebdomadaires des différents secteurs de l'indice européen, on trouve les valeurs technologiques , en hausse de 3,04% depuis lundi. Et à l'intérieur de ce compartiment, ce sont les actions d'entreprises actives dans les semi-conducteurs qui occupent les premières places. Infineon , grand fournisseur de composants électroniques à l'industrie automobile, a progressé de 9,69% cette semaine en Bourse de Francfort. Lors de la publication de ses résultats trimestriels, mardi, le groupe a fait part de son intention d'augmenter ses capacités de production en réponse à la pénurie de semi-conducteurs due à la crise sanitaire. Infineon voit cette pénurie se prolonger jusqu'en 2022.

Encore temps d'acheter?

D'autres actions du secteur ont surfé sur l'engouement pour les semi-conducteurs. L'autrichien AMS a bondi de 9,43% cette semaine. Les Néerlandais BE Semiconductor (+5,60% en cinq jours), ASML Holding (+4,23%) et ASM International (+5,79%) ont également enregistré de fortes progressions, tout comme le Français STMicroelectronics (+4,13%).

Le secteur des semi-conducteurs a aussi bénéficié de bonnes nouvelles en provenance des États-Unis et de Chine. Le plus grand producteur chinois de puces électroniques, Semiconductor Manufacturing International, a relevé ses prévisions de ventes et de marge bénéficiaire, la pénurie de composant électroniques tirant les prix à la hausse. Aux USA, les chiffres des ventes de juin de la Fédération de l'industrie des semi-conducteurs montrent que la demande reste soutenue, ce qui a porté l'indice Philadelphia Stock Exchange Semiconductor, qui reprend les grands noms du secteur dans le monde, à un niveau record.