Le secteur du bois soutenu de tous côtés par la pandémie

Pénurie de bois

Selon une récente étude de Moody's Investors Service, les perspectives et la rentabilité du secteur restent positives pour l'exercice en cours, avec des résultats opérationnels attendus en progression de 10% durant les 12 prochains mois pour les principales sociétés actives dans la filière du bois.

Pulpe sous tension

La pulpe de bois doit faire face à une demande plus forte en provenance de la Chine . Une situation liée, ici aussi, à la crise sanitaire, avec notamment une hausse des standards d'hygiène dans de nombreux pays. À moyen terme, l 'utilisation de papier devrait également être soutenue par le remplacement des séchoirs à main, dans le but de limiter la transmission des virus .

De même, l'explosion du commerce en ligne nécessite davantage d'emballages individuels. "La demande de carton d'emballage est propulsée par la forte croissance du commerce électronique, et par la guerre contre le plastique. Par ailleurs, les segments hygiène et pâte à papier offrent une croissance défensive et une exposition au niveau de vie en hausse des économies émergentes", indique encore Christoph Butz.