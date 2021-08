Le secteur du jeu vidéo de nouveau dans le viseur de la Chine

Au niveau sectoriel, de nombreuses valeurs cycliques ont gardé la tête hors de l'eau. Le compartiment technologique a grimpé de 0,50%, celui de l'automobile de 0,16% et celui des biens industriels de 0,30%. Les banques (-0,44%) et l'assurance (-0,46%) ont par contre terminé en bas du tableau.

Le secteur du jeu vidéo a connu une nouvelle séance difficile alors que les autorités chinoises veulent mettre un terme à cet "opium mental". Ainsi, la Chine a annoncé lundi la future interdiction aux moins de 18 ans de jouer plus de trois heures par semaine aux jeux vidéo en ligne. Ils ne pourront plus se connecter qu'une heure par jour, et uniquement les vendredi, samedi et dimanche. Le calendrier d'application de cette mesure n'a pas été précisé.