Le secteur minier en très grande forme

Le secteur minier a terminé la première semaine de l'année sur une forte progression, et a tiré le FTSE 100 en compagnie des sociétés pétrolières.

Les Bourses européennes ont terminé leur première séance de l'année sur une forte avancée. Le Stoxx 600 a gagné 3,04%. Le Bel 20 a pris 3,88%. Au sein des indices, le FTSE 100 s'est démarqué avec une progression hebdomadaire de 6,39%. La Bourse de Londres a profité de la hausse spectaculaire des valeurs minières et pétrolières cette semaine. Au sein du Stoxx 600, le compartiment des métaux de base a signé la plus forte augmentation avec un gain de 11,89% d'un vendredi à l'autre. Celui de l'énergie a gagné 9,49% sur la période.

"Je pense que le marché recherchait simplement des nouvelles positives et que l'issue des élections en Géorgie est arrivé fort à propos, mais d'un point de vue fondamental, cela ne change pas vraiment les choses." Carsten Menke Analyste chez Julius Baer

Les valeurs minières, et Glencore (+18,65%) en tête, ont profité des attentes de davantage de dépenses de relance, y compris venant du président américain élu Joe Biden de dépenser 2 milliards de dollars en infrastructures, après l'annonce cette semaine que les démocrates auraient le contrôle des deux chambres du Congrès. "Je pense que le marché recherchait simplement des nouvelles positives et que l'issue des élections en Géorgie est arrivé fort à propos, mais d'un point de vue fondamental, cela ne change pas vraiment les choses", a déclaré Carsten Menke, analyste chez Julius Baer à Zurich. Le compartiment a également bénéficié de la hausse des prix du minerai de fer et des autres métaux de base cette semaine. "Les chances sont élevées que les prix du minerai de fer restent élevés pendant longtemps. Cett condition pourrait conduire les valeurs minières à des niveaux plus hauts, au- delà de leur valeur fondamentale", a indiqué Tyler Broda, analyste chez RBC.

De plus, l'argent des investissements retourne dans les matières premières après des années de marasme. Les analystes de Goldman ont applaudi ces flux, prédisant un nouveau marché haussier pour ces actifs qui rivaliserait avec le boom des années 2000 sous l'impulsion de la Chine et les flambées des prix du pétrole des années 1970.

L'Opep réduit son offre

Le secteur de l'énergie a lui profité de la remontée des cours du pétrole après la décision de réduction de l'offre des pays de l'Opep +. A l'issue du premier sommet de l'année des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs partenaires mardi, l'Arabie Saoudite a annoncé une coupe volontaire, hors de l'accord en vigueur, d'un million de barils par jour en février et mars.

"La décision de l'Arabie saoudite de réduire unilatéralement d'un million de barils par jour supplémentaires sa production continue de soutenir le mouvement haussier, tandis que le déploiement des vaccins rassure sur les perspectives de la demande à venir." Neil Wilson analyste de Markets.com

"La décision de l'Arabie saoudite de réduire unilatéralement d'un million de barils par jour supplémentaires sa production continue de soutenir le mouvement haussier, tandis que le déploiement des vaccins rassure sur les perspectives de la demande à venir", a estimé Neil Wilson, analyste de Markets.com. Le baril de Brent a touché 55 dollars, son plus haut depuis février 2020. Il a pris 7,03% sur la semaine.

Le bitcoin star

Sur les autres marchés, la star de la semaine aura été sans conteste le bitcoin, qui n'a cessé de progresser depuis le début janvier. La monnaie virtuelle s'est rapprochée de 42.000 dollars ce vendredi, et a connu une hausse de plus de 40% d'un vendredi à l'autre. Elle a emmené dans son sillage toutes les autres cryptomonnaies. L'indice Bloomberg Galaxy Crypto, qui comprend le bitcoin, l'ether et trois autres cryptomonnaies, a augmenté de 52% cette semaine, le plus depuis décembre 2017.

Les analystes ont souligné une gamme de sources potentielles de demande de crypto-monnaies, allant de la spéculation endémique des day traders bloqués à la maison, à l'augmentation des achats par les investisseurs institutionnels et d'entreprise. Le potentiel de "hausse de proportions historiques" suggère que les investisseurs devraient continuer à acheter du bitcoin et de l'ether, selon Rich Ross, analyste technique chez Evercore ISI. Mais dans une note mercredi, il a également décrit les perspectives comme "ressemblant à des tulipes", une référence à la manie du 17e siècle pour les bulbes de tulipes qui a conduit à l'une des bulles et des crashs de marché les plus tristement célèbres de l'histoire. La valeur marchande totale des cryptomonnaies a dépassé 1.000 milliards de dollars pour la première fois cette semaine après une multiplication par cinq au cours de l'année écoulée, selon les données du tracker CoinGecko.