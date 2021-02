Le "short seller" chasseur de fraudes

Pour les plus anciens, Muddy Waters est le nom d’un musicien américain de blues. Aujourd’hui, cela évoque davantage le nom du "hedge fund" dirigé par Carson Block. Curieux bonhomme que ce Carson Block, 43 ans, un des rois du "short selling" (vente à découvert). Pour baptiser sa société, il a fait appel à un proverbe chinois selon lequel il est plus facile d’attraper du poisson en eaux troubles (muddy waters).

C’est au début des années 2010 que Muddy Waters a démarré ses activités en ciblant des sociétés chinoises. La firme a ensuite élargi son spectre en s’attaquant à des sociétés américaines et européennes, dont Casino et Solutions 30, cotés sur Euronext Paris. Il s'évertue à chasser les fraudes et à dénoncer les sociétés qui affichent des chiffres trop flatteurs. "Nous sommes en partie des capitalistes et en partie des croisés" résume-t-il dans Les Échos. Un croisé qui prend des risques puisqu'il a déjà reçu plusieurs menaces de mort.