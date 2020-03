Le signal d'achat a-t-il retenti sur les marchés?

Et maintenant, on fait quoi? Les investisseurs semblent tiraillés entre un regain de l'appétit pour le risque et un appel à la prudence après le spectaculaire bond des marchés actions mardi. En témoigne l'hésitation de grands indices boursiers de part et d'autre de l'Atlantique, qui ont tantôt opté pour les prises de bénéfices et tantôt poursuivi leur ascension. De véritables montagnes russes. À la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 s'est finalement stabilisé après avoir gagné près de 6% en début de séance.