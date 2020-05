Le signe qui présagerait la fin du rallye boursier

Alors que les investisseurs parient de plus en plus sur un rebond économique, les entreprises cotées font le plein d'argent frais. Signe pour certains observateurs que les dirigeants jugent leur société correctement valorisée sur les marchés.

Mardi, après la clôture, une vague d'opérations de cessions et de placements d'actions pour un total de 4 milliards de dollars a déferlé sur les écrans des traders , ce qui en fait l'une des soirées les plus animées depuis le début de l'année. Principale opération: la cession pour 2,6 milliards de francs suisses (2,45 milliards d'euros) d'actions Sika par le groupe français Saint-Gobain . Elle est aussi la plus importante offre d'actions depuis le début de l'année , selon les données compilées par Bloomberg.

L'Europe a connu un regain de cessions de participations après la stabilisation des marchés en avril , provenant principalement d'entreprises qui ont vu leurs activités se développer durant le confinement, en raison du changement des habitudes de consommation . La plupart d'entre elles opèrent dans l'économie numérique, comme la plate-forme de livraison de nourriture en ligne Just Eat Takeaway et le fournisseur de logiciels d'accès à distance TeamViewer .

Selon les données compilées par Bloomberg, plus de 15 milliards de dollars ont été levés sur les bourses européennes ce mois-ci, par 84 entreprises, via des ventes de nouvelles actions et des cessions de participations.

