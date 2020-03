Le statut de valeur refuge est-il tombé en désuétude ?

Dans la panique, tous les actifs financiers, qu'ils soient de qualité ou ceux comportant plus de risques ont été vendus. Au point de penser que le statut de valeur refuge est passé de mode.

L’évolution des marchés financiers ces dernières semaines démontre que lorsqu’ils ont à faire face à des ventes de panique, le statut de valeur refuge que l’on accorde à certains actifs a peu de signification. L'extrême nervosité des investisseurs est à ce point qu'ils ne font plus aucune distinction entre les actifs financiers de qualité et ceux comportant plus de risques.

Reflétant cette panique sur les marchés, on se retrouve actuellement à peu près dans la même configuration que lors de la crise financière de 2008-2009. L’indice VIX, surnommé l’indice de la peur et qui évolue quasi au même niveau qu’en 2008 à 84 points, appuie cette observation.

L’or brille moins

L’or n’échappe pas à la dégradation du statut de valeur refuge. Pour l’heure du moins. Depuis son cours le plus élevé de 1.700 dollars atteint le 9 mars, l’once d’or a recédé près de 12% pour revenir à 1.500 dollars. À l’heure où les banques centrales ont décidé d’accélérer la création de monnaies, ce métal précieux aurait pu pourtant trouver du soutien. Mais voilà, la nécessité pour les investisseurs de compenser autant qu’ils peuvent les pertes encourues sur les marchés d’actions, ont contraint un certain nombre d’entre eux de prendre leur bénéfice sur l’or. Il est vrai qu’en à peine quelque douze mois, il avait progressé de 25%.

Mais si les ventes effectuées par ces investisseurs paniqués constituent effectivement la principale explication de la faiblesse des cours de l’or, on peut alors imaginer que la récente baisse de ce métal n’est que temporaire. L’or n’aurait donc pas perdu à tout jamais son caractère de valeur refuge.

Les obligations reculent

Autre actif financier considéré comme étant une valeur refuge, les obligations émises par les États n’ont pas davantage la cote en ce moment auprès des investisseurs. Depuis les annonces faites par la Banque centrale européenne jeudi dernier pour contrer les effets de l’épidémie de coronavirus sur les économies de la zone euro, les taux obligataires ont repris le chemin de la hausse. Le rendement du Bund à 10 ans allemand est remonté de -0,70% à -0,44%. Un tel mouvement entraîne mécaniquement une baisse des cours de ces obligations, et donc de leur valeur.

"Les obligations des Etats jugés 'sûrs' ne jouent plus à présent leur rôle d’amortisseur." La Financière de l'Echiquier

"Les obligations des États jugés 'sûrs' ne jouent plus à présent leur rôle d’amortisseur", constate la société de gestion d’actifs la Financière de l’Échiquier. Elle avance à cela deux raisons. "D’une part, les vastes mesures budgétaires prises ou annoncées par les États vont creuser largement les déficits et pourraient faire monter l’inflation, d’autant que les mesures de confinement ont tendance à être inflationnistes par nature. D’autre part, les investisseurs semblent aujourd’hui vouloir se réfugier sur les liquidités et vendent donc ainsi toutes les autres classes d’actifs. À commencer par les plus liquides, comme les obligations d’État américaines ou européennes."

Par ailleurs, on est en droit de se demander s’il n’y a pas lieu de remettre en question la qualité de "valeur refuge" que l’on attribue aux obligations émises par les principaux pays du monde développé. Ne fut-ce qu’en regard de la montagne de dettes qu’ils ont à leur passif, et auxquelles s’en ajouteront d’autres dans les semaines à venir du fait de la crise sanitaire. La question portant sur la capacité pour les États à rembourser leurs dettes se posera un jour ou l’autre.

Quid des actions défensives?

En ce qui concerne les actions, peut-on encore parler de valeurs refuges, à observer la chute de leurs cours depuis le 18 février? L’indice Stoxx 600 enregistre depuis lors une chute de 34%. Si les secteurs cycliques ont été les plus malmenés avec des pertes comprises entre -40% et -50%, ceux des entreprises moins influencées par la conjoncture économique telle que les soins de santé, les 'utilities' et la consommation entre autres, n’en ont pas moins été massacrés. Ils ont enregistré des pertes comprises entre 23 et 29%.

Alors, le caractère de valeur refuge est-il devenu obsolète pour les actifs les plus risqués? On pourrait le penser. Mais si l’on prend en compte une période qui couvre les 12 derniers mois, les pertes limitées que les secteurs dits défensifs affichent (entre -4% et -8% contre près de -50% pour les valeurs cycliques) ne permettent pas de l’affirmer.