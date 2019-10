Le taureau tente de s'imposer sur les marchés boursiers en Europe

Les Bourses européennes avaient achevé 2018 en anticipant de mauvaises nouvelles macroéconomiques. En remontant depuis janvier, elles annonceraient des temps meilleurs. Ce que prévoient les stratégistes de JP Morgan et de Bank of America.

Et voilà que les actions européennes retrouvent progressivement leurs adeptes. Les gestionnaires de fonds internationaux sont en effet de plus en plus enclins à suggérer de leur réserver désormais une place un peu plus conséquente dans son portefeuille d’investissement. Provocation, inconscience, voire incompétence de leur part?

Cela peut en tous les cas paraître un comble, alors que des indicateurs économiques fraîchement publiés font ressortir une activité manufacturière au plus bas depuis 7 ans dans la zone euro. L’enquête mensuelle réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d’achats et dévoilée mardi dernier, fait en effet ressortir une contraction de cette activité en septembre, non seulement pour le huitième mois consécutif, mais aussi la plus marquée depuis le mois d’octobre 2012! "La santé du secteur manufacturier de la zone euro est passée de mauvaise à très mauvaise en septembre", disait en marge de cette publication Chris Williamson, le chef économiste d’IHS Markit. Et d’ajouter que "le pire est sans doute à venir, les indicateurs avancés (précurseurs) ayant continué de se détériorer au cours du mois écoulé".

"Comparées aux obligations, les actions sont plutôt bon marché. Leurs valorisations sont plus basses qu’en 2000 et 2008." Philippe Gijsels Responsable de la stratégie chez BNP Paribas Fortis Private Banking

"Le décalage entre les données macroéconomiques et les cours des actions est le plus important en Europe par rapport à ce que l’on relève sur les autres marchés, réagissait le même jour Max Kettner, stratège multi-actifs auprès de HSBC Holdings, dans un entretien avec Bloomberg. C’est la raison pour laquelle nous n’apprécions pas du tout les actions de la zone euro."

Crainte d’une bulle

En outre, doit-on considérer que les Bourses européennes disposent encore de potentiel pour monter davantage? On ne peut pas en effet négliger le fait que les principaux indices boursiers enregistraient encore vers le milieu de la semaine écoulée des hausses qui frôlaient parfois les 15% depuis le début de cette année, voire davantage. Au point que les observateurs sont nombreux aujourd’hui à se demander si les marchés boursiers ne sont pas occupés à se calfeutrer sous une bulle. Une bulle que ne cesseraient de gonfler les taux d’intérêt qui restent désespérément collés à des niveaux planchers.

Le peu de rendement offert par la plupart des actifs financiers a pour conséquence que les investisseurs sont enclins à se tourner vers les actions dont le rendement sur dividende reste attractif. Les 20 actions composant l’indice Bel 20 offrent encore un rendement brut de 3,8% (2 fois plus que celui du S&P 500), alors que l’obligation belge à 10 ans affiche, un rendement négatif de 0,25%.

"Le contexte macroéconomique médiocre en Europe devrait changer dans les prochains mois." Mislav Matejka Stratégiste auprès de JP Morgan

"Bien sûr, les risques d’une bulle sont toujours là", souligne Philippe Gijsels, responsable de la stratégie chez BNP Paribas Fortis Private Banking. "Mais comparées aux obligations, les actions sont plutôt bon marché. Leurs valorisations sont plus basses qu’en 2000 et 2008, deux années qui ont vu éclater des crises de grande ampleur."

Actuellement, les actions du Bel 20 s’échangent en Bourse à 13,3 fois en moyenne les bénéfices attendus pour cette année, soit largement sous sa moyenne de long terme; celles du Stoxx 600 à 16,4 fois selon des données compilées par Bloomberg. Ces ratios, les stratégistes de la banque américaine JP Morgan sont sur le point de les qualifier de "véritablement bon marché".

Octobre, mois compliqué

Chez Invesco, gestionnaire d’actifs américain, qui a le sentiment qu’octobre pourrait être compliqué pour les actions, on ne se montre pas friand à l’excès d’actions européennes. Son directeur parisien de la multigestion, Bernard Aybran affirme que "la croissance mondiale est attendue à 2,6% cette année et 2,5% l’an prochain. Ce dernier taux est généralement considéré comme un point d’inflexion pour les bénéfices des sociétés européennes". Si l’on sait que les bénéfices constituent un des principaux moteurs de la Bourse…

Cela dit, ce gestionnaire estime tout de même que pour l’instant, le contexte économique est équilibré, avec des banques centrales toujours accommodantes, des taux appelés à rester durablement bas et des bénéfices qui continuent à progresser. Bernard Aybran ne prévoit pas de récession pour les prochains trimestres dans les grandes économies mondiales. L’évolution actuelle de la courbe des taux des bons du Trésor à 2 et 10 ans aux Etats-Unis conforte ce sentiment. En août, son inversion (des taux courts plus élevés que ceux à 10 ans) avait fait craindre une récession dans les 2 années à venir outre-Atlantique. Aujourd’hui, le taux à 2 ans américain se situe 14 points de base sous celui à 10 ans.

À propos du mois d’octobre, précisons au passage que sa réputation de mois difficile pour les Bourses n’est pas vraiment justifiée. Tant s’en faut, même si c’est souvent au cours de ce mois qu’ont eu lieu les plus importantes débâcles boursières. Comme en 1929 et en 1987 par exemple. Le bilan du mois d’octobre a été négatif à 7 reprises seulement au cours des 20 dernières années selon le Stoxx 600 paneuropéen. Les pertes se sont en moyenne élevées à 4,37% pour ce premier mois d’automne. Quant aux 13 autres années positives, les gains se sont montés à 4,37% en moyenne.

Cap sur les actions de la zone euro

Tranchant avec le doute, voire le pessimisme d’une série de gestionnaires envers les actions cotées de ce côté-ci de l’Atlantique, les stratèges de JP Morgan sont passés à "surpondérer" sur les actions de la zone euro. Dans le même temps, ils sont passés de "surpondérer" à "neutre" sur les actions cotées à la Bourse de New York. "Nous avons longtemps préféré les valeurs américaines à celles de la zone euro, mais nous pensons à présent qu’il y a une opportunité tactique qui s’ouvre pour permettre à la zone euro de refaire son retard", indiquait lundi le stratégiste en actions Mislav Matejka. Celui-ci évalue à 20% la sous-performance en dollars des actions de la zone euro au cours des 18 derniers mois.

Le lendemain, c’était au tour des experts de Bank of America-Merrill Lynch de recommander les actions européennes. Ils estiment pour leur part que les actions de la zone euro disposent d’un potentiel de hausse de près de 10% en moyenne. Ils voient le Stoxx 600 atteindre les 415 points – contre 378 points à la veille de ce week-end – d’ici le mois de mars. Si cela devait aboutir, le Stoxx 600 retrouverait son niveau record d’avril 2015 (414,06 points).

L’appel de Mario Draghi

Pour Mislav Matejka de chez JP Morgan, "le contexte macroéconomique médiocre en Europe devrait changer dans les prochains mois. La masse monétaire, qui a tendance à devancer de 2 mois à 3 trimestres les indices PMI, s’accélère, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) entamera une nouvelle phase de rachats d’actifs". Chez Bank of America-Merrill Lynch, on justifie aussi sa prévision par "l’amélioration attendue de la dynamique de croissance à court terme dans la zone euro, à laquelle s’ajoute le risque fort limité d’une remontée des rendements obligataires".

Par ailleurs, on ne peut manquer d’observer le fait que ce retour en grâce des actions européennes coïncide avec les appels insistants de Mario Draghi, le président de la BCE, lancés en direction des gouvernements liés à l’euro afin de l’aider à sortir l’économie européenne de l’ornière. Cette perspective compte aussi, avouent les stratégistes de JP Morgan, parmi les facteurs qui expliquent leur revirement.

En Allemagne notamment, la première économie de la zone euro, il est de plus en plus question que le gouvernement d’Angela Merkel songe à consacrer plusieurs dizaines de milliards d’euros à des projets destinés à relancer son économie handicapée, jusqu’ici, par le différend commercial sino-américain. Est-ce le fruit du hasard? Les plus futés des observateurs boursiers auront remarqué que, depuis qu’il est question de ce projet, la Bourse de Francfort n’est plus celle qui se comporte le moins bien en Europe.

De plus, et cela aussi favorise les actions allemandes, l’idée selon laquelle Donald Trump, le président des Etats-Unis, pourrait finalement ne pas aller jusqu’au bout de ses exigences envers la Chine, se répand de plus en plus. "Il pourrait se satisfaire d’un deal plus modeste avec ce pays", comme le pressent Philippe Gijsels. "Il cherchera à assurer sa réélection. Il a besoin à cet effet d’une économie forte, qu’une guerre commerciale ne peut garantir. Cela prolongerait de plusieurs mois le cycle économique actuel", explique-t-il.

Sur le Brexit, ce dossier compte parmi les principaux risques pour les marchés du continent européen. "Mais au cas où un accord devait être signé avant le 31 décembre, il devrait être salué par la Bourse de Londres surtout, mais soutiendrait aussi les actions de la zone euro", pense Mislav Matejka.

Le type d’actions préférées

On en avait eu un avant-goût à la fin de l’été. À l’époque, les rendements obligataires étaient occupés à remonter. Concomitamment, les actions cycliques (automobiles, banques, matières premières) qui avaient été délaissées jusque-là par les investisseurs, avaient repris le chemin de la hausse. Ce scénario s’est interrompu ces toutes dernières semaines. Pour autant, les stratégistes de Bank of America entrevoient qu’il refera surface. Ils s’attendent à ce que les rendements obligataires remontent. "Ce qui, disent-ils, déclenchera des vagues plus fréquentes et agressives de rotation, des actifs déflationnistes (obligations, valeurs de croissance et défensives), vers des actifs inflationnistes (matières premières et valeurs cycliques)." Des actions comme celles des compagnies aériennes, des groupes miniers et des banques sont surpondérées. Celles de la consommation durable, des "utilities", de l’agroalimentaire et de la pharma sous-pondérées.

Chez JP Morgan, les stratégistes ont aussi observé que les actions "value" avaient montré des signes de reprise le mois passé, à l’inverse des valeurs de "croissance". "Cette rotation devrait se poursuivre et soutenir la surperformance de la zone euro par rapport aux Etats-Unis", anticipent ces stratégistes.

Pour mémoire, les actions "value" sont celles que l’on considère comme étant sous-cotées. En ce moment, on les trouve pour l’essentiel parmi les valeurs cycliques comme les bancaires, les automobiles et dans les secteurs des matières premières (sidérurgie, mines et pétrole entre autres.

Et les valeurs défensives?

De son côté, Philippe Gijsels reconnaît que les valeurs de croissance qui dominent la cote américaine sont ce qui a permis à Wall Street de surperformer durant les 10 dernières années par rapport aux Bourses européennes. Celles-ci ont été défavorisées par la part importante détenue par les valeurs "value" dans les indices boursiers.

Le stratégiste de BNP Paribas Fortis Private Banking ne se risque pas cependant à faire le pari de l’Europe contre les Etats-Unis. "Il y a des actions de croissance qui ne sont pas encore trop chères. En même temps, nous nous intéressons aux actions ‘value’. Il faut savoir que pour assister à la hausse des actions ‘value’, les indicateurs économiques PMI devraient remonter, et les taux obligataires être un peu plus élevés."