Le taux belge à 10 ans redevient positif

Ici et là, c’est la perspective d’une reprise de la croissance économique qu’anticipent les investisseurs. Une reprise soutenue par les résultats attendus des programmes de vaccination et des plans de relance des autorités, comme celui du gouvernement américain qui prévoit d’injecter 1.900 milliards de dollars. Ces résultats devraient soutenir une relance de l’activité et de la consommation, avec pour corollaire une augmentation des prix et donc de l’inflation.