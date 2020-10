Le taux belge de référence atteint un plus bas historique

Bon timing pour le fédéral

L'inflation a fortement diminué ces derniers mois. Or, la BCE doit assurer la stabilité des prix, ce qui implique un certain niveau d'inflation. Si l'institut monétaire augmente ses achats, elle fait pression sur les taux et incite ainsi les ménages à dépenser et les entreprises à investir, au lieu d'épargner, ce qui est censé relancer l'inflation.