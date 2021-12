Le triste Noël d'un ancien gourou

Dans les années 1980, l’investisseur Michael Steinhardt était l’équivalent d’un George Soros sur les marchés. C’est à l'âge de 13 ans qu’est née sa fascination pour le monde des actions. En 1994, son fonds avait particulièrement souffert du krach obligataire après la remontée des taux américains. Et en 1995, il s’était retiré du monde des hedge funds pour se consacrer à la philanthropie. Il avait ensuite sorti un livre "No Bull: my life in and out of the markets". Tout un programme.