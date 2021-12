Le variant Omicron grippe à nouveau les marchés

La hausse inquiétante des infections au variant Omicron a pesé sur le moral des investisseurs. Mais les analystes pensent que les craintes sont surestimées.

Accroc à court terme ou signe annonciateur d'une violente correction boursière, les investisseurs étaient partagés ce lundi au moment de digérer un nouvel effet Omicron sur les marchés. Trois semaines après une première infection au variant du coronavirus qui avait fortement ralenti les indices boursiers, les marchés ont montré ce lundi un peu plus de résistance.

À l'approche de la clôture en Europe, les indices européens avaient tout de même la tête des mauvais jours. Le Dax de Francfort était le plus mal en point avec un repli de près 2%. Le Bel 20 , boosté à l'argenx, faisait figure d'exception. L'indice bruxellois a évolué toute la séance proche de l'équilibre grâce au bond de la biotech gantoise qui va commercialiser son premier traitement aux États-Unis.

"Je ne vendrais pas dans cet environnement." Michel Keusch Bellevue AM

Après avoir perdu plus de 2,5% en première partie de séance, le Stoxx600 Europe a quelque peu redressé la barre (-1,48%) grâce aux achats à bon compte et à une note de Moderna garantissant qu'une troisième dose de son vaccin augmente les niveaux d'anticorps contre le variant Omicron.

Le pétrole était lui aussi largement délaissé ce lundi et la cote lui préférait des actifs plus sûrs.

Des indices toujours haut perchés

En plus de limiter la casse ce lundi, le Stoxx 600 affiche toujours un solide bilan annuel à deux semaines de la fin de l'année. Depuis le premier janvier dernier, l'indice aux 600 valeurs a grossi de 17%.

Les compartiments "banques" (+ 27%), "techs" (+26%), "construction" (+23%) et "automobile" s'assurant même une grimpette de plus de 20%. Seul le secteur du tourisme a perdu des plumes en 2021. À l'échelle bruxelloise, le Bel 20 affiche une croissance de plus de 13,5% depuis le premier janvier.

Le constat est presque identique pour le cousin américain du Stoxx 600. Le S&P 500 de la Bourse de New York a entamé la séance de ce lundi en net repli, une reculade de 1,59% qui "réduit" sa progression depuis le début de l'année à 23,02%.

Impact à court terme

Pas de quoi faire fuir les foules. "Je reste constructif pour 2022, compte tenu d'une situation sanitaire qui semble sous contrôle, avec une transmissibilité certes élevée, mais des symptômes bénins, un environnement de taux d'intérêt en hausse, mais néanmoins contenus, ainsi qu'une inflation qui semble sous contrôle", a expliqué Michel Keusch, gestionnaire de portefeuille de chez Bellevue AM, dans une interview à l'agence Bloomberg. "Je ne vendrais pas dans cet environnement."

"Le virus lui-même a un impact économique relativement limité. C'est la peur du virus qui a un impact économique." Paul Donovan Économiste en chef chez UBS

L'économiste en chef d'UBS est du même avis. Pour Paul Donovan, le variant Omicron qu'il considère "comme une perturbation à court terme" ne va pas faire dérailler les marchés, car "les gens s'adaptent et cela atténue l'impact économique".

L'économiste pousse le raisonnement plus loin et affirme que "le virus lui-même a un impact économique relativement limité. C'est la peur du virus qui a un impact économique". Et pour Paul Donovan, "les niveaux de peur sont bien plus bas aujourd'hui", avec de plus en plus de personnes vaccinées.

Volatilité accrue

Chez Morgan Stanley, on se veut plus prudent. Les stratèges de la banque d'affaires américaine ont recommandé à leurs clients de rester sur la défensive. Selon eux, bien qu'Omicron rajoute une couche d'incertitude aux prévisions économiques, il faut se focaliser davantage sur la reprise. Et les signaux ne sont pas bons: la consommation, moteur de l'économie US, montre des signes d'essoufflement.

Fin d'année oblige, de nombreux gestionnaires de fonds ont déjà bouclé leur compte pour l'exercice 2021. Cette absence de liquidités sur les marchés a favorisé la volatilité des échanges ce lundi.