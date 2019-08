Le yuan au plus bas depuis 2008 sur fond d'embrasement commercial

Le yuan repart nettement à la baisse, touchant ses plus bas niveaux depuis plus de 11 ans face au dollar, sur fond d'embrasement de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. L'ouverture des marchés européens sera scrutée de près ce lundi matin...

Comment sortir de cette crise?

La Chine et les Etats-Unis sont engagés depuis plus d'un an dans un bras de fer commercial qui s'est traduit par l'imposition réciproque de droits de douane punitifs sur plus de 360 milliards de dollars d'échanges annuels. C'est la spirale... La Chine a fait ce lundi un geste d'apaisement. Selon le vice-Premier ministre Liu He, négociateur en chef de Pékin pour les pourparlers commerciaux avec Washington, Pékin est désireux de résoudre le conflit commercial qui l'oppose aux Etats-Unis par le biais de négociations "calmes" et ne veut pas d'une escalade des tensions.