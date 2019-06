Leleux se charge de la réduction du précompte mobilier français

Le précompte mobilier français est récemment passé à 12,80%. Mais les investisseurs belges désireux d'en bénéficier doivent remplir un formulaire auprès de leur courtier. Chez Leleux Associated Brokers, cette démarche est devenue automatique.

La double taxation des dividendes, un calvaire pour certains investisseurs. Plusieurs gouvernements européens ont décidé ces dernières années de réduire les taxes sur les actions détenues par des étrangers. Le précompte mobilier français est par exemple passé de 30,00% à 12,80% l'an dernier. Mais pour bénéficier de cette réduction, les investisseurs doivent entreprendre des démarches administratives qui peuvent en dérouter plus d'un.

directeur de Leleux Associated Brokers

"La double taxation des dividendes français diminuait sensiblement le rendement d’actions achetées dans le cadre d’une gestion de bon père de famille d’un portefeuille. En devenant agent préleveur pour l’administration fiscale française, nous pouvons désormais améliorer de plus de 25% le rendement net de ces titres dans les portefeuilles de nos clients."

C'est dans ce contexte que Leleux Associated Brokers est devenu "agent préleveur" auprès de l'administration fiscale française. "Ce nouveau statut permet désormais à la société de bourse d’effectuer elle-même la retenue à la source du précompte français et, dès lors, d’appliquer le taux réduit à ses clients qui lui ont fourni le formulaire d’attestation de résidence 5000-FR, dûment cacheté par l’administration fiscale belge", explique le broker dans un communiqué publié ce mercredi.

Un service déjà disponible pour 6 autres pays

Leleux Associated Brokers rappelle au passage que ce service est également disponible sur l'Italie, l'Irlande, la Suède, la Norvège, le Canada et les États-Unis. "Avec un formulaire spécifique, la clientèle bénéficie de manière limitée dans le temps (Italie, Irlande et Canada) ou de matière illimitée (Suède, Norvège ou Etats-Unis) d’un taux de précompte domestique réduit de 15 % au lieu du taux plein en vigueur dans ces pays".