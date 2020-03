Les 5 actions préférées d'Emmanuel Caudron

Emmanuel Caudron est Financial Analyst chez Quaestor. Ses cinq actions préférées sont Epiroc, Alibaba, RELX, Microsoft et Zynga.

Epiroc

La société suédoise Epiroc forme un duopole avec son concurrent Sandvik sur le marché des équipements d’extraction minière. En raison de la complexité accrue de ces machines, l’entreprise tire 65% de son chiffre d’affaires de ses services après-vente, ce qui génère des revenus réguliers et rend l’entreprise moins cyclique que ce que le secteur laisse présager. Par ailleurs, Epiroc sous-traite la majeure partie de la production de pièces et ne fabrique elle-même que les pièces maîtresses, ce qui génère d’importants cash flows qui, combinés à la solidité du bilan, rendent l’entreprise particulièrement bien armée en cas de récession.

Alibaba

Le géant chinois du commerce en ligne a acquis une position dominante dans quelques secteurs très prometteurs. Ainsi, via ses sites internet Tmall et Taobao, il est le plus grand acteur de l’e-commerce en Asie où il compte plus de 800 millions d’utilisateurs. Par ailleurs, Alibaba détient une position solide dans les services Cloud et est le plus grand fournisseur de repas en Chine suite à l’acquisition de la société Ele.me. L’entreprise affiche une forte croissance, d’une part grâce à son internationalisation accélérée, et d’autre part grâce à son succès dans les petites villes chinoises. Alibaba est donc bien positionné pour profiter du doublement attendu de la classe moyenne en Chine au cours de la prochaine décennie.

RELX

Au cours des 20 dernières années, RELX – mieux connu sous son ancien nom Reed Elsevier – a subi une véritable transformation: autrefois éditeur de magazines, le groupe est devenu une véritable entreprise de data, dont 75% du chiffre d’affaires provient de données et d’informations en ligne. Une partie importante de ces data est issue de ses propres bases de données, qui permettent à des clients comme des scientifiques et des médecins de prendre des décisions plus rapides et plus avisées. Malgré les formules d’abonnement qui représentent la moitié du chiffre d’affaires, les résultats 2020 de RELX ne sont pas immunisés contre l’impact du covid-19. Près de 13% des bénéfices viennent de foires et de salons professionnels qui seront reportés ou supprimés.

Microsoft

Les produits bien connus comme Office, Skype, LinkedIn, Xbox et Windows font tous partie de Microsoft. La transformation récente du groupe en société basée sur le modèle " software-as-a-service " (SAAS) – où les clients reçoivent une facture tous les mois – a rendu les résultats du géant informatique beaucoup plus prévisibles. Avec Microsoft Azure – le service Cloud qui affiche la plus forte croissance – l’entreprise bénéficie d’un puissant moteur de croissance, qui devrait permettre au groupe d’augmenter encore ses marges. La plus grande prévisibilité des résultats, la solidité du bilan et la hausse des perspectives de croissance font de Microsoft un investissement intéressant.

Zynga