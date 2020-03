Les 5 actions préférées d'Eva Fornadi

Eva Fornadi est gestionnaire de fonds de la maison de gestion française Comgest. Ses cinq actions préférées sont Straumann, Ambu, Heineken, GN Store et L’Oréal.

Straumann

Avec une part de marché mondial de plus de 20%, cette entreprise suisse est le fournisseur le plus en vue d’implants dentaires, un marché stable grâce notamment au vieillissement de la population dans le monde occidental et à l’augmentation du niveau de vie dans les pays émergents. Straumann investit davantage en R&D que ses concurrents. Suite à l’épidémie de COVID-19, plusieurs chirurgies dentaires non urgentes ont été reportées dans certains pays et régions, mais cette situation ne devrait avoir qu’un impact temporaire sur la rentabilité de Straumann. Suite à la récente correction boursière, la valorisation de l’entreprise est suffisamment intéressante pour que les investisseurs regardent au-delà d’une courte période de turbulences.

Ambu

Cette entreprise danoise jouit d’une réputation mondiale dans le secteur de l’anesthésie avec une gamme étendue de produits de haute qualité pour la gestion des voies aériennes. Ces dernières années, l’entreprise a remporté des succès importants avec ses bronchoscopes. Elle s’attend à une forte croissance grâce aux ventes d’endoscopes flexibles à usage unique qui réduisent sensiblement le risque d’infection. L’an dernier s’est révélé chaotique pour l’entreprise qui a perdu la confiance des investisseurs. Cette confiance est revenue lorsqu’il est apparu que ses grands concurrents privilégiaient également les équipements à usage unique. Ambu s’est dotée d’un président très réputé et l’entreprise a décidé de vendre ses endoscopes flexibles en direct et non plus via des distributeurs. Cette dernière décision devrait avoir un impact positif sur ses marges bénéficiaires.

Heineken

Il est probable que les lecteurs belges n’apprécient guère cette marque, mais le groupe néerlandais est un véritable coureur de fond. Nous avons acheté notre première position en 1996 et les perspectives sont toujours très encourageantes. Depuis, le groupe s’est forgé une position enviable sur les marchés émergents asiatiques, africains et sud-américains. La marque Heineken permet encore d’espérer une croissance sensible et très rentable, et l’entreprise est bien positionnée sur plusieurs marchés de niche, dont le segment des bières sans alcool. Heineken continue à investir dans ses marques, et un mauvais trimestre (ou même plusieurs mauvais trimestres) dû au COVID-19 ne devrait pas lui faire perdre son attrait.

GN Store

Cette entreprise danoise est le quatrième producteur au monde de prothèses auditives avec une part de marché de 17%. La demande d’appareils auditifs augmente chaque année de 4 à 6%, ce qui compense largement la pression de 1 à 2% sur les prix. GN Store est une entreprise très innovante dont les produits peuvent par exemple être connectés sans fil aux téléphones mobiles. Ces dernières années, elle a réussi à augmenter ses parts de marché. De nombreux fournisseurs de GN Store se trouvent en Chine et même si l’entreprise dispose de stocks importants, le risque de rencontrer des problèmes d’approvisionnement est réel si la production en Chine ne reprend pas au plus vite. Un problème auquel ses concurrents seraient également confrontés.

L’Oréal