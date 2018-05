Les 5 actions préférées d'Olivier Hertoghe

Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management

Retail Estates

Retail Estates investit dans des retail parks, des magasins situés hors des villes dans des lieux attrayants. La grande différence par rapport aux boutiques des centres-villes et des centres commerciaux se situe au niveau des loyers, qui sont clairement moins élevés (de 3 à 10 fois inférieurs), ce qui attire de nombreux commerces soucieux d’améliorer leurs marges bénéficiaires. Récemment, Retail Estates a connu une belle croissance aux Pays-Bas. Celle-ci a été en partie financée grâce à une augmentation de capital. Le bilan s’est une fois de plus renforcé grâce aux fonds propres, ce qui permet de poursuivre la croissance. Nous nous attendons dès lors à une forte hausse du dividende dans les années à venir.

Argan

Argan investit dans de grands bâtiments logistiques, principalement dans la région parisienne. Elle vend ses biens plus anciens ou moins bien situés afin de moderniser son parc immobilier et de louer sur le long terme. Le rendement sur fonds propres est l’un des plus élevés du secteur. Grâce à sa belle rentabilité, Argan peut se permettre de distribuer de généreux dividendes, de rembourser ses dettes et de se constituer des réserves pour financer de nouveaux investissements. Argan reste l’investisseur en immobilier logistique de qualité le moins cher de son secteur, malgré ses excellentes performances, avec un cours représentant 11 fois le cash flow, contre 17 fois pour les autres acteurs du secteur.

VIB Vermögen

VIB est principalement active en Bavière, une des entités fédérées allemandes à la croissance la plus rapide, avec un taux de chômage inférieur à 2%. La société investit dans des entrepôts et détient un portefeuille historique de biens commerciaux. La croissance provient de la construction de bâtiments logistiques affichant un rendement de 7% et financée par des crédits dont le coût oscille aux alentours de 2%. Nous apprécions particulièrement la stratégie de croissance saine, le faible risque de vacance locative, la valorisation attrayante et le rendement élevé des cash flows. Une part importante des cash flows est consacrée au remboursement des crédits, et beaucoup moins au paiement du dividende.

NSI

Le nouveau management de NSI s’est lancé depuis deux ans dans une restructuration approfondie. Les magasins et les petits immeubles de bureaux sont vendus au bénéfice de plus grands immeubles de bureaux dans de grandes villes aux Pays-Bas. L’économie néerlandaise tourne à plein régime, ce qui profite aux loyers des bureaux. NSI n’achète aucun bâtiment loué à long terme, mais plutôt des biens présentant un défi, par exemple des vacances locatives ou des baux de courte de durée, ce qui lui permet de créer de la valeur. Le rendement du dividende (6%) est attractif et les investisseurs belges bénéficient de l’exonération du précompte mobilier étranger.

Metrovacesa

Après le krach spectaculaire de l’immobilier en Espagne, on assiste à une reprise depuis quelques années. Celle-ci s’est d’abord manifestée dans le segment des bureaux, suivi aujourd’hui par le résidentiel. La demande de nouvelles maisons bien situées, à des prix abordables, est soutenue. Metrovacesa détient un vaste portefeuille de terrains à bâtir, situés dans des lieux recherchés en Espagne. La construction de nouvelles maisons a redémarré il y a deux ans et les perspectives sont prometteuses. Les bénéfices proviennent des marges lors des ventes. Ce modèle est donc plus risqué, mais les bénéfices potentiels sont plus élevés comparé aux sociétés immobilières traditionnelles.