Les 5 actions préférées de Hamish Chamberlayne

Hamish Chamberlayne est responsable ISR (investissements socialement responsables) chez Janus Henderson. Il place Disney ou encore Adidas dans ses actions favorites pour le second semestre.

Autodesk

Autodesk est le leader mondial des logiciels de design utilisés par les architectes et les ingénieurs à travers le monde. Avec 18 millions d’utilisateurs et seulement 4 millions d’abonnés payants, la transition d’Autodesk vers un modèle de "Software as a Service" devrait entraîner de nombreux avantages. De plus, Autodesk développe de nouveaux logiciels pour l’industrie de la construction, où la réglementation impose de nouveaux outils pour améliorer l’efficacité et réduire le gaspillage. Nous anticipons une hausse de plus de 100% des bénéfices au cours des cinq prochaines années.

Walt Disney

Walt Disney est l’une des compagnies de divertissement et de médias les mieux connues dans le monde. Elle crée des films d’animation et de prises de vue réelles, des émissions de télévision et du contenu sportif, et exploite des parcs d’attractions dans le monde entier. Le service de streaming Disney + doit être lancé cette année et nous croyons que cela transformera le pouvoir de l’entreprise à générer des bénéfices. Suite à l’acquisition de 21st Century Fox, Disney possède désormais une librairie de contenu inégalée et l’attrait global de sa propriété intellectuelle devrait attirer des millions d’abonnés.

Adidas

Adidas est l’un des plus importants fournisseurs de chaussures et de vêtements au monde. En plus de ses produits qui soutiennent et encouragent un mode de vie actif, Adidas est un leader de la production durable et, plus particulièrement, de l’économie circulaire. Par exemple, elle utilise du plastique provenant de l’océan dans ses produits et confectionne des chaussures 100% recyclables. Nous prévoyons qu’Adidas affichera une forte croissance de ses bénéfices au cours des prochaines années en raison d’une combinaison de ces éléments. La croissance en Amérique du Nord demeure relativement sous-pénétrée.

AIA Group

AIA est un fournisseur d’assurance panasiatique présent dans 18 pays. Le groupe propose une vaste gamme de produits, incluant des plans d’épargne retraite, des assurances-vie et des assurances en cas d’accident et de maladie. De tels produits sont relativement peu présents dans les pays en développement et les pays émergents de l’Asie, en particulier en Thaïlande, Malaisie, Inde, Chine et Indonésie. Par ailleurs, l’absence de filet de sécurité sociale pour la population des marchés émergents et en développement sous-tend également les besoins en produits d’assurance-santé et plans de retraite.

Shimadzu

Shimadzu est un fabricant d’instruments analytiques et de mesure, spécialisé dans la chromatographie liquide et la spectrométrie de masse.

La demande pour l’équipement de mesure analytique de Shimadzu est en hausse sur plusieurs marchés différents, notamment la recherche biopharmaceutique, l’assurance qualité dans la production de médicaments, la précision des diagnostics en médecine clinique, la recherche sur les matériaux et les tests environnementaux, ce qui nous permet de prévoir de nombreuses années de croissance des bénéfices.