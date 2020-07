Les 5 actions préférées de Jan Avonts

Jan Avonts est gestionnaire de protefeuille chez Leo Stevens Private Banking. Ses cinq actions préférées sont : Temenos, Edenred, De'Longhi, Trigano et Lotus Bakeries.

1) Temenos

L’entreprise suisse Temenos est spécialisée dans les logiciels bancaires. Dans le passé, les banques développaient traditionnellement leurs propres logiciels, mais suite à l’accélération du mouvement de digitalisation du secteur, elles font de plus en plus appel au logiciel ouvert de Temenos. L’entreprise est spécialisée dans le domaine financier, est leader du marché européen et dispose d’un potentiel de croissance important aux Etats-Unis. De plus, Temenos dispose d’un portefeuille complet de solutions, notamment dans le domaine du big data, de la banque mobile, de la gestion patrimoniale et de l’administration des fonds.

2) Edenred

Edenred est un partenaire idéal pour les pouvoirs publics souhaitant soutenir leur économie de manière ciblée et augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs. Pour aider le secteur horeca, la France a récemment doublé le montant pouvant être alloué quotidiennement sous forme de chèques-repas. La plate-forme se développe chaque année grâce à de nouveaux produits comme les éco-chèques et chèques-culture ou encore les cartes de carburant et aides à la location. La digitalisation via l’app MyEdenred augmente par ailleurs les marges bénéficiaires. L’augmentation du chômage met certes la croissance et le cours de l’action sous pression, mais le potentiel de développement d’Edenred à long terme reste intact.

3) De'Longhi

De’Longhi est le leader mondial de la production et de la vente de machines à cafés automatiques haut de gamme. Aux États-Unis en particulier, le café-filtre reste la norme, et le potentiel de croissance pour De’Longhi y est important. Les appareils ménagers Kenwood et Braun font également partie de son portefeuille de produits. Le secteur de l’horeca, fortement touché par la pandémie, n’est pas un client important de De’Longhi. La famille éponyme est encore l’actionnaire principal, mais a récemment nommé – et pour la première fois de son histoire – un CEO externe à la famille. Il disposera d’une trésorerie nette de 350 millions d’euros pour réaliser des investissements stratégiques.

4) Trigano

L’entreprise familiale française Trigano est le leader européen de la production et la commercialisation de motor-homes. Adria, Chausson et McLouis ne sont que quelques-unes des 25 marques du portefeuille de l’entreprise. La demande croît régulièrement depuis plusieurs années. L’important groupe de " baby-boomers " vient progressivement enrichir le public cible de l’entreprise, à savoir les jeunes seniors. Par ailleurs, de plus en plus de jeunes optent aujourd’hui pour des vacances loin du tourisme de masse. Il n’empêche que 2019 fut une année difficile pour l’ensemble du secteur. Le réseau de concessionnaires français en particulier a réduit ses stocks. Cette situation, combinée au recul des vacances en avion au profit d’autres formules, donne au secteur un coup de pouce supplémentaire en cette période de sortie de crise du coronavirus.

5) Lotus Bakeries