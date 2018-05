Les 5 actions préférées de Martine Hafkamp

Ahold Delhaize

Le dividende a lui aussi augmenté de 10,5% pour passer à 0,63 euro par action (rendement 3,4%). Près de 47% du bénéfice sont distribués aux actionnaires. Les synergies générées par la fusion entre Ahold et Delhaize devraient se monter à partir de 2019 à près de 750 millions d’euros par an.

Boskalis

2017 fut une année difficile pour Boskalis, avec une baisse de 10% de son chiffre d’affaires suite à des circonstances de marché difficiles. Les perspectives pour 2018 restent modérées. Le patron Berdowski ne s’attend pas pour l’instant à une reprise fondamentale du secteur, ce qui pèse sur les effectifs et sur les marges. La solidité du bilan, l’importante commande à Singapour, les tendances à long terme (changements climatiques, poursuite de la hausse de la demande de carburants fossiles, parcs éoliens off-shore), le beau rendement du dividende et l’achat à titre personnel de 50.000 actions Boskalis par le patron Peter Berdowski représentent des arguments de poids en faveur de l’action.

DSM

La division nutrition de DSM est leader du marché et la plus grande au monde. Près de 10% de la production porte sur la vitamine E, dont le groupe détient une part de marché de 25%. Suite à l’incendie qui a frappé BASF à l’automne 2017, DSM est aujourd’hui de loin l’entreprise la plus importante dans la fabrication et la fourniture de vitamines. En conséquence, les prix des vitamines ont fortement augmenté. Le bénéfice de DSM a donc logiquement bondi au cours du premier trimestre. DSM a revu ses attentes à la hausse pour l’ensemble de l’exercice 2018. Avec un ratio cours/bénéfice de 16,5 (2018) et de 17,5 (2019), l’action n’est pas chère. Le rendement du dividende se monte à 2,2%.