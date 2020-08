Les 5 actions préférées de Patrick Nollet

Ageas

En plus des bénéfices meilleurs qu’attendu, les résultats trimestriels d’ Ageas recèlent d’autres bonnes surprises. En octobre, l’assureur paiera le « solde du dividende », soit 2,38 euros brut, ce qui porte le montant total du dividende à 2,65 euros brut par action, soit un rendement de 7,5%. C’est apprécié par ceux qui souhaitent profiter de l’exonération de précompte mobilier sur dividendes (jusqu’à 812 euros). Autre surprise: la hausse de la valeur comptable à 61,09 euros par action. Si nous tenons compte de la trésorerie du groupe – après paiement du dividende –, Ageas se négocie à 7 fois son bénéfice et 0,6 fois sa valeur comptable.

Ascencio

Ascencio loue surtout des espaces commerciaux au secteur « retail » (magasins situés le long des grands-routes), un segment aujourd’hui en berne. Chez les locataires, l’accent est surtout mis sur le secteur alimentaire. Nous attendions avec intérêt la présentation du 7 août, et elle n’a pas réservé de mauvaises surprises. Après neuf mois (c’est-à-dire à fin juin), le résultat courant se monte à 3,16 euros par action. La valeur intrinsèque est de 53,85 euros par action, ce qui représente une décote de 20%. Il est plus que probable qu’Ascencio pourra maintenir son dividende à 3,5 euros brut (soit 8% brut). Le ratio cours/bénéfice courant se situe aux alentours de 10.

Smartphoto Group

Atenor

Ces cinq dernières années, Atenor a affiché un palmarès particulièrement impressionnant. La valeur comptable du groupe a augmenté de 60% et les bénéfices ont plus que doublé. Même si les bénéfices d’un promoteur immobilier sont généralement assez volatils, c’est moins le cas pour Atenor à cause du nombre important de projets en cours (29) et de leur diversification géographique. Atenor applique une politique d’augmentation progressive du dividende. Maintenant que la dernière augmentation de capital a été digérée, le cours de l’action – qui se négocie aux alentours de 9,5 fois les bénéfices et offre un rendement du dividende de près de 4% brut – peut recommencer à augmenter progressivement. Les résultats semestriels sont attendus le 3 septembre.