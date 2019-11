Les 5 actions préférées de Peter Bourbeau

Peter Bourbeau est gérant du Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund.

Visa exploite des réseaux de paiement électronique dans 200 pays à travers le monde et est l’un des principaux bénéficiaires des nouvelles tendances dans l’industrie des paiements, notamment la baisse du nombre de paiements en liquide et chèques au profit des paiements numériques. Dans de nombreux grands marchés à l’extérieur des États-Unis, les paiements numériques représentent moins de 20% des achats, ce qui offre à Visa une longue période de croissance. La société a également lancé un certain nombre d’initiatives visant à aider des milliards de personnes dans le monde ne profitant pas encore des avantages des paiements électroniques et autres produits financiers.

Disney est un conglomérat de premier plan du secteur des médias et du divertissement dont les actifs comprennent les réseaux câblés ABC broadcast et ESPN, les studios de cinéma Disney, Fox et Pixar, la franchise Star Wars ainsi que les parcs thématiques Disney. Disney a une feuille de route impressionnante en matière de production de contenu très rentable, mais sa valorisation reste attrayante. Avec le lancement de son nouveau service haut de gamme, Disney s’adapte à l’évolution des habitudes de consommation de contenu, ce qui, grâce à sa bibliothèque de programmes inégalée, devrait assurer la pertinence de l’entreprise pour la prochaine décennie.

Zoetis est un développeur de médicaments et de vaccins pour la santé animale pour les animaux de compagnie et le bétail, deux domaines que nous considérons à l’abri d’une éventuelle récession puisque les propriétaires d’animaux et les éleveurs prendront toujours soin de leurs animaux. Par conséquent, la société a constamment fait croître ses bénéfices et ses flux de trésorerie à un rythme à deux chiffres. L’action Zoetis a récemment augmenté en raison de l’approbation prévue d’un nouveau traitement combiné contre les puces et les tiques pour animaux de compagnie.

Uber Technologies exploite la première plateforme de covoiturage au monde. La société a une avance considérable sur son principal concurrent sur le marché mondial du covoiturage et nous pensons qu’Uber est bien positionnée sur le marché mondial plus concurrentiel mais potentiellement très important de la livraison alimentaire. Bien que la société soit confrontée à des défis tels que les risques réglementaires, les coûts d’assurance, l’indemnisation des conducteurs et la concurrence, nous pensons qu’Uber a la taille et le leadership partagé pour prospérer à long terme de manière rentable.

Akamai Technologies est un fournisseur de services de diffusion de contenu Internet et de services de sécurité aux médias et aux propriétés en ligne associées. L’entreprise est bien positionnée alors que la consommation de médias numériques et le besoin de sécuriser les données personnelles et professionnelles ne cesse de croître. Le cours a récemment grimpé en raison de l’engouement croissant pour les services d’Akamai pour les nouvelles chaînes de streaming vidéo d’Apple et de Disney, ainsi que de la croissance continue de 30% de sa division sécurité.