Les 5 actions préférées de Pieter Tolk

Pieter Tolk est le CEO de la société de gestion d'actifs Selectum.

Do & Co

Cette entreprise autrichienne est active dans le segment supérieur du marché du catering. Elle fournit des services de traiteur pour des événements internationaux, comme les Grands-Prix de Formule 1. Les supporters de football belges pourront bientôt se convaincre de la qualité de ses services à l’occasion de l’EURO 2020. Le catering pour les loges représente l’activité principale de l’entreprise et affiche une forte croissance. L’entreprise est également très bien positionnée dans les "lounges" de classe d’affaires et de première classe de plusieurs grandes compagnies aériennes. Celles-ci se tournent de plus en plus vers le catering pour se différencier de leurs concurrentes, ce qui correspond parfaitement au positionnement de Do & Co .

EL.En

Ce spécialiste italien du laser réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires et de son bénéfice avec des systèmes laser médicaux dans le domaine des traitements esthétiques (épilation et retrait des tatouages), de la gynécologie, de la chirurgie et de la physiothérapie. Cette entreprise dispose de plusieurs nouveaux produits prometteurs destinés à raffermir la peau et à traiter l’acné. Par ailleurs, le groupe EL.En produit des machines de découpe au laser pour l’industrie automobile et le secteur de la construction mécanique, ainsi que des systèmes de marquage au laser. La division industrielle du groupe travaille de manière indépendante par rapport à la division médicale et pourrait faire l’objet d’une scission à l’avenir.

Hella

L’entreprise familiale allemande Hella développe et produit de l’éclairage, des composants et des systèmes électroniques pour l’industrie automobile. Elle profite de la percée de la technologie LED et de l’éclairage innovant. Hella bénéficie par ailleurs d’une position solide dans pratiquement toutes les nouvelles technologies appliquées à l’automobile, allant du LiDAR pour les systèmes avancés d’aide à la conduite à l’électronique pour la gestion énergétique des véhicules électriques. Son expertise technologique en fait un partenaire incontournable de l’industrie automobile pour le développement de la voiture du futur.

Kerry Group

Kerry Group fait partie des plus grandes entreprises irlandaises. Le groupe est le leader mondial des ingrédients alimentaires: saveurs, arômes, condiments, assaisonnements et ingrédients destinés à la fabrication de boissons, de produits alimentaires et aussi de produits pharmaceutiques. Elle dispose d’une technologie intéressante pour la mise au point d’aliments plus sains, par exemple réduisant les quantités de sucre et de sel. C’est pourquoi Kerry Group compte de nombreuses multinationales parmi ses clients, enregistre des marges confortables et affiche une croissance continue. Tous ces éléments justifient que Kerry devienne une participation à long terme du nouveau fonds Quality First Fund de Selectum.

OHB

Vue en plein écran OHB produit entre autres les satellites pour le système de navigation Galileo. En Belgique, elle est propriétaire d’Antwerp Space. ©Antwerp Space