Les 5 actions préférées de Quirien Lemey

Quirien Lemey est co-gestionnaire chez Degroof Petercam, en charge du fonds DPAM Invest B NEWGEMS Sustainable. Ses cinq actions préférées sont : Paypal, Progressive, Splunk, Varonis et Kingsoft Cloud.

1) Paypal

Paypal bénéficie d’un positionnement unique qui lui permet de profiter de tendances ayant connu un coup d’accélération suite à la crise de la Covid-19, à savoir le commerce en ligne, grâce à son bouton de paiement One Touch. Mais l’entreprise est également prête pour la relance par le biais de la mise en place d’un système de paiement sans contact via les codes QR. Avec plus de 300 millions d’utilisateurs et 25 millions de commerçants affiliés, Paypal domine clairement le paysage des plates-formes de paiement tout en affichant un profil de croissance durable.

2) Progressive

Progressive est un pionnier de l’utilisation de moyens digitaux (entre autres le traitement de dossiers de sinistres via les téléphones mobiles et la télématique) dans le secteur des assurances auto, ce qui lui a permis d’augmenter régulièrement ses parts de marché. L’entreprise travaille également avec moins de courtiers que la moyenne du secteur, ce qui lui a donné un avantage compétitif pendant la période de confinement.

3) Splunk

Splunk est un développeur et fournisseur de solutions logicielles basées sur le cloud qui permettent aux organisations d’avoir une vision complète de leurs activités. Le progiciel aide les entreprises à analyser les données machines et à obtenir des informations en temps réel sur leurs activités. Splunk est un acteur important du secteur en croissance de l’analyse de données, en particulier dans le segment de la sécurisation et en IT, où l’entreprise occupe une place de leader.

4) Varonis

Varonis est une entreprise de sécurisation des data qui analyse des données structurées (Excel, PDF, photos, vidéos, etc.) et cartographie les interactions entre les utilisateurs au sein des entreprises. Le passage vers le cloud, l’augmentation de la quantité de données non structurées et les nouvelles réglementations sur la protection des données et le respect de la vie privée – comme la directive GDPR – augmentent la demande de ces logiciels. Varonis se trouve par ailleurs en pleine transition vers un modèle par abonnement, ce qui lui permettrait d’afficher de meilleurs résultats tant en termes de chiffre d’affaires que de marges bénéficiaires.

5) Kingsoft Cloud