Les 5 actions préférées de Rudy De Groodt

Rudy De Groodt est senior equity specialist chez BNP Paribas Fortis. Ses cinq actions préférées sont : Tubize, Corbion, Recticel, Prosus et X-Fab.

1) Tubize

Tubize est un monoholding familial qui détient 35% du groupe pharmaceutique UCB. Grâce à son pipeline bien fourni (avec entre autres un médicament contre le psoriasis) et plusieurs acquisitions permettant de compenser l’arrivée à échéance de certains brevets, la filiale de Tubize a affiché un parcours boursier sans faute. Via le holding, il est cependant possible d’acquérir UCB à la moitié de son prix, grâce à l’importante décote du holding – mais qui est en train de se réduire grâce à l’amélioration du profil de risque d’UCB et au désendettement du holding attendu à l’horizon 2021. Ce dernier élément devrait permettre à Tubize de racheter ses propres actions à prix bradé et d’augmenter sensiblement son modeste dividende. En cas de reprise d’UCB par un autre groupe, la valeur de l’action du holding pourrait être multipliée par deux.

2) Corbion

L’entreprise néerlandaise Corbion est un producteur innovant d’ingrédients alimentaires naturels, de bio polymères et de bioplastiques (PLA). Ces produits sont en grande partie fabriqués à base d’acide lactique, un segment dont l’entreprise est le leader mondial, auquel s’ajoute une touche de technologie liée aux algues. Suite à la nomination d’un nouveau CEO, le groupe continue à capitaliser sur ses points forts. Cet élément vient compléter la révision à la hausse des objectifs de croissance et des marges bénéficiaires, des investissements dans des secteurs porteurs (conservateurs naturels, bioplastiques, etc.) et un focus encore plus important sur la durabilité. En bref, un acteur biologique idéal affichant un solide bilan et une touche spéculative en cas de rachat par un repreneur.

3) Recticel

Le producteur de mousse de polyuréthane Recticel a récemment clôturé avec succès la vente de ses activités résiduelles dans le secteur automobile et sa participation de 50% dans Eurofoam. Résultat: l’entreprise s’est d’un seul coup totalement désendettée. Plus important encore: la poursuite de sa transformation en un acteur du segment de l’isolation, le joyau de la couronne du groupe (moteur de croissance avec marges élevées, plus durabilité). Cette présence accrue dans l’isolation combinée avec une valorisation ne dépassant pas la somme des parties (encore très supérieure au cours actuel), Recticel devient de plus en plus intéressante en tant que cible d’un repreneur potentiel. Entre-temps, les investisseurs ne paient pas cher l’allocation d’attente.

4) Prosus

Prosus regroupe les intérêts internationaux du géant des médias Naspers dans les activités liées à internet. Son plus important actif est de loin sa participation de 31% dans Tencent, le géant chinois de l’internet, en forte croissance. Cette participation représente à elle seule bien plus que la capitalisation boursière totale de Prosus. Les autres participations dans des sociétés internet (entre autres dans des plateformes en ligne, fournisseurs de repas en ligne et services de paiements digitaux) sont donc " gratuites ". Tous ces acteurs de l’économie numérique ont clairement profité de la crise du coronavirus. Prosus devrait par ailleurs continuer à afficher une croissance structurelle, y compris après la pandémie. Actuellement, sa décote de plus de 30% peut être considérée comme excessive.

5) X-Fab