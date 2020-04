Les 5 actions préférées de Stefaan Casteleyn

Stefaan Casteleyn est partner chez 1Vermogensbeheer. Auparavant, il a travaillé, entre autres, pour Bank Corluy, UBS et Merit Capital. Ses 5 actions préférées sont GBL, Just Eat Takeaway, CFE, Tubize et Flowtraders.

GBL

Le holding de feu Albert Frère peut s’appuyer sur sa longue expérience et sa puissance financière pour réaliser en période de crise ce qui rapporte le plus aux holdings à long terme, à savoir investir à contre-courant. GBL se négocie depuis des décennies avec une décote moyenne de 25% par rapport à sa valeur intrinsèque. À l’heure actuelle, cette décote est passée à 30% , alors même que la valeur intrinsèque du groupe a diminué de 30%.

Les principales participations de GBL sont Adidas, Pernod Ricard, SGS et Umicore. GBL distribue traditionnellement un dividende au minimum inchangé , y compris en temps de crise. On peut donc supposer que le dividende de 3,15 euros (rendement du dividende de 4,5% brut) sera payé. GBL est donc une action idéale pour traverser la crise.

Just Eat Takeaway

La plate-forme en ligne de Just Eat Takeaway.com traite les commandes de restaurants et, dans certains cas, assure aussi leur livraison via Scoober. Après la récente fusion avec Just Eat, l’entreprise occupe une position de leader, entre autres au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et au Canada.