Les 5 actions préférées de Stefan De Beukelaer

Stefan De Beukelaer est administrateur délégué d'Accuro Wealth Advisors. Ses cinq actions préférées sont : Immobel, Care Property Invest, Solvay, Novartis et Diageo.

1) Immobel

Ces dernières années, Immobel s’est de plus en plus focalisée sur la promotion d’immobilier résidentiel en Belgique, en France, au Luxembourg et en Allemagne. Cette stratégie a un impact positif sur la croissance, le risque et le niveau de capitalisation de l’entreprise. En 2019, le chiffre d’affaires affichait une belle hausse de 28%. Cette année, l’entreprise a souffert de la pandémie de covid-19, notamment à cause du report de certains projets. Nous nous attendons à ce qu’Immobel retrouve rapidement son rythme de croissance. Ces perspectives positives ne sont pas intégrées dans le cours. Sur base d’un bénéfice normalisé, le ratio cours/bénéfice se situe aux alentours de 7.

2) Care Property Invest

En tant que Société Immobilière Règlementée (SIR), Care Property Invest est spécialisée dans l’immobilier de soins en Belgique et aux Pays-Bas. Son portefeuille est évalué à 796 millions d’euros et la durée moyenne des baux est de 17 ans. Malgré la pandémie, CPI affiche de bons résultats. Le taux d’occupation se maintient à 100% et l’entreprise n’a enregistré aucun retard de paiement des loyers. Contrairement aux attentes, la société n’a pas été reprise dans l’indice EPRA, ce qui a fortement pesé sur son cours de bourse. La valorisation basse – qui ne devrait être que temporaire – et la bonne prévisibilité des cash flows font de CPI un excellent investissement permettant de miser sur le phénomène de vieillissement de la population.

3) Solvay

Avec plus de 24.100 employés dans 64 pays, Solvay rassemble les gens, les idées et les composants. Les solutions innovantes du groupe contribuent à la fabrication de produits plus sûrs, moins polluants et plus durables que l’on trouve dans les habitations, l’alimentation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents, ainsi que les systèmes de purification de l’eau et de l’air. Solvay fait partie du top 3 mondial dans pratiquement toutes ses activités. En tant que société cyclique, Solvay n’est cependant pas à l’abri de la crise. La qualité du management, le focus sur le cash flow, le soutien des actionnaires familiaux (Solvac), la solidité du bilan et la politique de distribution d’un dividende stable limitent les risques.

4) Novartis

Ces derniers mois, le cours de Novartis est à la traîne, notamment à cause des incertitudes politiques aux États-Unis. Cette situation éclipse la qualité du pipe-line et le recentrage sur ses produits entamé ces dernières années, avec entre autres la vente de sa filiale de soins ophtalmologiques Alcon. La valorisation basse (ratio cours/bénéfice de 14, dividende de 4%) est révélatrice de la crainte du marché de voir les moyens libérés investis dans des acquisitions détruisant de la valeur. Novartis a pourtant démontré à plusieurs reprises sa capacité à réaliser avec succès des acquisitions stratégiques.

5) Diageo