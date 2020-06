Les 5 actions préférées de Sylvie Séjournet

Sylvie Séjournet gère le fonds Pictet-Digital axé sur l'économie numérique. Ses cinq actions préférées sont: Facebook, Paypal, Comcast, Baidu et Alibaba.

1) Facebook

Le leader incontesté des réseaux sociaux compte 2,5 milliards d'utilisateurs. Facebook possède aussi Instagram, la plateforme qui connaît la plus forte croissance, ainsi que Messenger et WhatsApp, les deux plus grandes applications de messagerie au monde. Le potentiel de croissance est énorme grâce à la part de marché encore faible de Facebook dans l'industrie de la publicité (< 5 %) et à des projets prometteurs tels que le shopping sur Instagram, la monétisation de WhatsApp et Messenger ou les boutiques en ligne de Facebook, très intéressantes pour les petites entreprises durement touchées par le Covid-19.

2) Paypal

Nos nouveaux comportements d'achat, dus à la pandémie, ont été très bénéfiques pour PayPal . Pendant le confinement, l’entreprise a connu une croissance sans précédent, les consommateurs se tournant massivement vers l’e-commerce, une tendance qui persiste même en période de déconfinement. Une partie du volume en ligne va cependant migrer vers les magasins physiques, raison pour laquelle PayPal se concentre davantage sur les paiements sans contact. Avec le retour à la normale, le titre sera aussi soutenu par l'augmentation des volumes de paiements et de crédits aux commerçants ou aux consommateurs.

3) Comcast

Comcast est l'un des principaux câblo-opérateurs aux États-Unis. L'entreprise réalise une croissance solide, car la demande de bande passante à haut débit continue de croître de manière exponentielle. Ses investissements dans la technologie à haut débit ont contribué à améliorer les marges, et la baisse d'intensité de ses investissements en capital permet aussi de réduire la charge de la dette et d’augmenter le rendement pour les actionnaires. L'acquisition récente de Sky renforcera l'offre de contenu média et a en même temps le potentiel de générer près de 500 millions de dollars de synergies.

4) Baidu

Baidu , l'homologue chinois de Google, est le deuxième plus grand annonceur en ligne au monde. Aujourd’hui, seulement 40% de leur part de marché est réalisée via des applications mobiles. Cette part ‘mobile’ lucrative peut rapidement doubler. Le nombre d'utilisateurs de l'application Baidu est en forte hausse (28% d’année en année), tout comme le nombre de recherches par utilisateur (45% d’année en année), ce qui est intéressant pour les nouveaux annonceurs. Grâce à l'intelligence artificielle, Baidu sait non seulement ce que les utilisateurs aiment, mais aussi quelles sont leurs intentions d'achat.

5) Alibaba